Spurensuche am Wegesrand im Eichsfeld

Asbach-Sickenberg. Grenzmuseum Schifflersgrund entwickelt mit Kindern neues kostenloses Angebot. Ende Oktober soll es zur Verfügung stehen.

„Wenn es hier mal eine Wassermühle gab, könnte man den Mühlenbach suchen“, meint Finn. Er und sechs weitere Kinder zwischen sechs und 14 Jahren folgen dem Plätschern und finden etwas weiter den Alten Hainsbach von Asbach. Hier stand zu DDR-Zeiten die Untermühle.

Nachdem die Besitzer 1952 in den Westen flüchteten, stand das Gebäude leer und war den Soldaten ein Dorn im Auge. Im Herbst 1960 wurde die Mühle abgerissen. Geschleifte Gebäude nennt man Häuser, Höfe und Betriebsstätten, die dem Grenzregime der DDR zum Opfer fielen. Auf einem Informationspult in Asbach erfährt man mehr.

Das Pult ist eines von zehn Stationen am neuen Grenzwanderweg Schifflersgrund, der ausgehend von der Gedenkstätte in zwei Rundwanderwegen durch die ehemalige Grenzregion führt. Insgesamt ist der Weg 10,9 Kilometer lang. Finn und die anderen liefen die ganze Strecke im Rahmen des Projektes „Spurensuche am Wegesrand“ ab.

Dabei geht es um die Entwicklung eines digitales Ergänzungsangebotes am Grenzwanderweg für Kinder, Familien und Schulklassen, das mittels QR-Codes direkt von den Infopulten abgerufen werden kann. Wenn man den Code mit Smartphone oder Tablet scannt, landet man in einer interaktiven 360°-Landschaft. Hier kann man sich den alten Grenzverlauf anzeigen lassen, Grenzgeschichten in kindgerechter Sprache anhören oder Suchaufträge finden, die zu erhaltenen Grenzspuren führen, so Anne Vaupel-Meier vom Grenzmuseum Schifflersgrund. Mit Podcaster Martin Fischer (Berlin) entstand die Idee.

Während Fischer bei der Tour Material und Ideen für die Produktion der Grenzgeschichten sammelt, entwickeln die Kinder Suchaufträge. Ende Oktober soll die „Spurensuche am Wegesrand“ offiziell als kostenloses Angebot zur Verfügung stehen.