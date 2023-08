Spurensuche an einem wichtigen Eichsfelder Berg

Freienhagen. In der Eichsfeldgeschichte spielt der Rusteberg eine herausragende Rolle. Aber auch die Dörfer zu Füßen des markanten Hügels sind nicht ohne. In einem von ihnen können Neugierige auf Spurensuche gehen.

Auf Spurensuche rund um den Rusteberg können sich Neugierige am kommenden Samstag, 5. August, begeben. Da werden die Spaziergänge zum 900-Jährigen der ersten Nennung des Rusteberges in einer Urkunde in Freienhagen mit Wilhelm Weidemann fortgesetzt.

Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kirche zu Freienhagen. Von dort geht es für die Teilnehmer zum Ausblick über den Hüttengrund mit der Rustebachquelle, durch das Dorf zum Hagelkreuz und an der früheren Nadelfabrik, an der alten Schule und am Bäckerhaus vorbei zum einstigen Standort der Freienhagener Glockengießerei. Herzlich willkommen sind auch Mitwanderer, die selbst aus der Geschichte des Ortes erzählen können, heißt es in der Einladung.