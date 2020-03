St. Nikolaus in Worbis ohne Wetterhahn

Die Worbiser Stadtkirche St. Nikolaus sieht obenrum aktuell ein bisschen nackig aus. Der Wetterhahn grüßt nicht mehr. Ein Sturm im vergangenen März, also vor einem Jahr, hatte ihn in Mitleidenschaft gezogen. Nun musste er samt Kugel und Unterkonstruktion abgenommen werden.

So rückte eine Fachfirma mit großem Kran an und fuhr nach oben. Dort stellte man fest, dass eine einfache Reparatur nicht ausreichen würde. Eigentlich sollte nur der Hahn nach unten. Ohne eine eingehendere Reparatur sei aber mit großer Sicherheit eine neue Maßnahme in gut drei Jahren nötig, so die die Fachmeinung.

Also wanderten auch die Kugel und die Unterkonstruktion mit nach unten. Nach der Reparatur soll alles wieder auf die Kirchturmspitze. Nur wann das passieren wird, ist noch unklar, sagt Pfarrer Markus Hampel. Ein genauer Termin sei momentan einfach nicht zu nennen.

Aus der Kugel wurde auch die Dokumentenhülse entfernt. Besonders antike Fundstücke waren bei der Öffnung aber nicht zu entdecken. Letztmalig wurde sie 1993 geöffnet. So fanden sich eine Tageszeitung vom Datum der Öffnung, 13 D-Mark und ein Schriftstück des damaligen Pfarrers, in dem zum Beispiel der damalige politische Ist-Zustand dargelegt wurde.

Auch eine Zeitung aus dem Jahr 1959 fand sich in der Hülse. „Die habe ich aber nicht angefasst, sie wäre sonst zerfallen“, sagt Pfarrer Markus Hampel. Die Dokumente befanden sich in einem PVC-Rohr, was nicht unbedingt zuträglich für deren Erhalt ist. Deshalb will das Pfarramt bei der Neu-Befüllung eine Hülse aus Edelstahl benutzen.

„Vor einem Monat hätte ich ein ganz anderes Dokument abgefasst als heute“, sagt Pfarrer Hampel und hat das auch im neuesten Gemeindebrief niedergelegt. „Denn die Frage: Was ist wichtig?, die wird heute ganz anders beantwortet, als noch vor wenigen Wochen. Ich erkenne dadurch, dass ich vieles nicht in der Hand halte, dass meine Planungen von heute auf morgen über den Haufen geworfen werden.“ Das könne aber auch eine Chance sein, „mein Leben als weniger ,von mir gemacht’, sondern als ,verdankt’ zu erfahren.“ Bei all den Planungen, bei allem Denken und Tun, bei all dem, was das Leben ausmache, habe man ein Virus, dass in China seinen Anfang nahm, nicht auf dem Schirm gehabt.

„Lassen wir uns nicht verrückt machen“, bittet der Worbiser Pfarrer und bemerkt nebenbei, dass eine Person mit zehn Rollen Toilettenpapier im Monat hinkomme. „Halten wir uns an das, was die Mediziner raten. Und sorgen wir dafür, dass wir jeden Tag, den Gott uns schenkt, auch etwas Schönes, etwas Erfreuliches in unserer Umgebung entdecken. Dafür dürfen wir bei allen Einschränkungen auch dankbar sein. Und haben wir den Nachbarn im Blick, falls Hilfe nötig ist.“

Die Nikolauskirche hat in ihrer Geschichte schon einiges über sich ergehen lassen müssen. Ursprünglich eine Kapelle aus dem 14. Jahrhundert wurde sie 1755 abgebrochen. Ein Neubau entstand, der 1860 von einen Brand zerstört wurde. Im Jahr 1870 startete dann der Wiederaufbau unter Einbeziehung von Vorgängerteilen und nach und nach wurde sie zu der Stadtkirche, die die Worbiser heute kennen.