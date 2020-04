Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadlfest kommt nach Leinefelde

„Das Stadlfest – unterwegs“, so heißt die neue Tour mit der Entertainer Andy Borg am 14. November, um 16 Uhr in der Obereichsfeldhalle Leinefelde gastieren wird. Andy Borg bringt gemeinsam mit vielen Stars, den von vielen Fans vermissten „Stadl“ in die Konzertsäle. Gaby Albrecht wird mit ihren Liedern ebenso dabei sein, wie Monique aus der Schweiz und auch die Geschwister Niederbacher, das erfolgreiche Familienquartett aus Südtirol, wird auch der Bühne stehen. Andy Borg singt seine Lieder und führt durch die Show.

Karten gibt es ab Montag im Bürgerbüro Leinefelde, Telefon 03605/2000 oder telefonisch beim Ticketshop Thüringen unter 0361/2275227.