Stadt Leinefelde-Worbis beugt sich der Kritik der Bürger

Leinefelde. Im Ortsteil Leinefelde gilt in der Bahnhofstraße ab sofort wieder eine alte Verkehrsregelung. Stadt hat eine Entscheidung von vor einigen Monaten auf den Prüfstand gestellt.

Die Stadtverwaltung Leinefelde-Worbis hat auf Kritik aus den Reihen der Bürger reagiert. Viele hatten die recht neue Vorfahrtsregelung auf der Leinefelder Bahnhofstraße moniert. Die Stadt hatte für diese Straße vor einigen Monaten eine Tempo-30-Zone eingeführt – inklusive der damit automatisch verbundenen Regelung „Rechts vor links“. Die habe man noch einmal auf den Prüfstand gestellt, teilt Natalie Hünger, Sprecherin der Stadtverwaltung, mit.

Mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde sei das Ordnungsamt zwischenzeitlich übereingekommen, den Status von Zone 30 auf Tempo 30 in der Straße zu verändern, was es möglich macht, die Rechts-vor-Links-Vorfahrtsregelung, die bei einer 30er-Zone zwingend vorgeschrieben ist, wieder aufzuheben.

Seit Montag stehen nun die neuen Schilder, und in der Bahnhofstraße, der Haupteinkaufsstraße von Leinefelde, gilt nun durchweg eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer. Trotzdem ist die Bahnhofstraße nun Hauptstraße und damit Vorfahrtsstraße. Die Fahrzeugführer und Radfahrer werden gebeten, die neue Verkehrsregelung zu beachten und in den kommenden Tagen besonders vorsichtig zu sein, bis sich alle Verkehrsteilnehmer an die neue alte Vorfahrtsregelung gewöhnt haben, appelliert die Stadtverwaltung.