Leinefelde-Worbis. Stadt Leinefelde-Worbis bittet Autofahrer umsichtig zu parken, da der Winterdienst sonst nicht ordentlich arbeiten kann. Diese Maßnahmen wurden eingeleitet:

Damit der Straßenverkehr nach dem Schneefall weiter rollen kann und die Fußwege geräumt werden können, braucht der Winterdienst entsprechend Platz. Der Bauhof der Stadt bittet deshalb alle Fahrzeugführer, jetzt besonders umsichtig zu parken und die Strecken für die Räumfahrzeuge freizuhalten, so Stadtsprecher René Weißbach. Besonders in schmalen Straßen empfiehlt es sich nicht, Autos über Nacht am Straßenrand stehen zu lassen, wenn die Fahrbahnen für den Berufsverkehr am Morgen geräumt sein sollen. Das Ordnungsamt wird deshalb ab sofort einen besonderen Blick auf den ruhenden Verkehr haben. Zudem weist die Stadt auf die Räum- und Streupflicht der Grundstückseigentümer und Anlieger hin.