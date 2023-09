Stadt Leinefelde-Worbis lädt zu großer Weihnachtsfeier in die Obereichsfeldhalle ein

Leinefelde-Worbis. Die Stadt Leinefelde-Worbis lädt alle Senioren aus den Ortsteilen zur großen Weihnachtsfeier in die Obereichsfeldhalle ein. Eine Anmeldung dafür und für den kostenlosen Busshuttle ist erforderlich.

„Aufgrund der positiven Resonanz im vergangenen Jahr wird es auch 2023 wieder eine zentrale Weihnachtsfeier für alle Senioren der Stadt Leinefelde-Worbis geben“, erklärt René Weißbach, Pressesprecher der Stadt Leinefelde-Worbis.

Die Veranstaltung ist für Dienstag, 5. Dezember, von 14 bis 17 Uhr in der Leinefelder Obereichsfeldhalle geplnat. Für die Gäste haben sich die Mitarbeiter des Fachamtes Öffentlichkeit, Tourismus und Kultur (ÖTK) der Stadtverwaltung erneut viele tolle Überraschungen einfallen lassen, so Weißbach, der auch stellvertretender Leiter des Amtes ist. Was das genau ist, werde aber natürlich noch nicht verraten.

Wie im vergangenen Jahr gibt es wieder Kaffee, Kuchen und weihnachtliches Gebäck. Und damit auch die Senioren aus den Ortsteilen Worbis, Breitenbach, Breitenholz, Kallmerode, Kirchohmfeld und Kaltohmfeld, Wintzingerode, Birkungen, Hundeshagen und Beuren bequem zur Seniorenweihnachtsfeier kommen können, richte die Stadt wieder einen kostenlosen Busshuttle für die Hin- und Rückreise ein.

„Zur besseren Organisation ist es auch diesmal notwendig, dass sich alle Gäste, die an der Feier teilnehmen möchten, vorher anmelden“, erklärt René Weißbach. Dies ist bis spätestens 10. November schriftlich unter der Adresse Stadt Leinefelde-Worbis, Fachamt ÖTK, Bahnhofstraße 43 in 37327 Leinefelde-Worbis möglich. Die Anmeldung kann aber auch per E-Mail an tourismus@leinefelde-worbis.de oder telefonisch ab Montag, 18. September, bei ÖTK-Mitarbeiter Matthias Fahrig unter der Nummer 03605/200475 erfolgen.

„Die individuellen Abfahrtszeiten der Shuttle-Busse werden den Teilnehmern, die nicht aus Leinefelde kommen, rechtzeitig mitgeteilt. Dazu ist es notwendig, in der Anmeldung neben Name und Wohnort eine aktuelle Telefonnummer mit anzugeben“, gibt Weißbach noch einen Hinweis für die Anmeldung zur Seniorenweihnachtsfeier.