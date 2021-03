Stadt Leinefelde-Worbis sucht anderen Platz für Obdachlosenheim

Leinefelde-Worbis. Stadt Leinefelde-Worbis nimmt 28 Standorte unter die Lupe. Ehemalige Schule in Leinefelde wird favorisiert.

Ein Obdachlosenheim in der Einheitsstadt soll bleiben, aber man sucht nach einem neuen Standort. Derzeit befindet sich das Heim im Ortsteil Leinefelde in der Bachstraße in dem dortigen Hochhaus auf zwei Etagen. Eine Etage halte man für Flüchtlinge und Asylbewerber vor, die nach dem Erhalt eines Bleiberechtes das Erstaufnahmeheim in Bodenstein verlassen müssen, erklärt Ordnungsamtsleiter Günther Fiedler.

Im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr müsse man ein solches Heim vorhalten. „Die ordnungsrechtliche Pflicht zur Unterbringung von obdachlosen Menschen beruht auf der Beseitigung einer Gefahr für Leib und Leben, die durch Wohnungslosigkeit begründet ist“, sagt Fiedler.

„Alle Obdachlosen aus dem Landkreis werden nach Leinefelde gebracht“, sagt Bürgermeister Marko Grosa (CDU). Dies sei so, da die Stadt Leinefelde-Worbis als einzige Kommune eine solche Unterkunft vorhalte. Und das sei für die Zwecke „viel zu luxuriös“, da es vollwertigem Wohnraum nahe komme. „Die Bewohner des Obdachlosenheimes haben in der Regel ihren Wohnraum verloren. Gründe hierfür sind Mietschulden, Vermüllung des Wohnraumes, dauerhafte Ruhestörung und so weiter. Hinzu kommt, dass nicht wenige Nutzer der Unterkunft alkohol- und drogenabhängig sind“, so Ordnungsamtschef Fiedler, der auch von einer vielköpfigen Familie berichtet, die erst nach gut einem Jahr das Obdachlosenheim verlassen hat.

Zuweilen auch Unterkunftfür Großfamilien

„Alle Asylsuchenden, die eine Anerkennung erhalten haben, müssen sich eigenen Wohnraum suchen. Wenn Flüchtlinge keine eigene Wohnung finden und die Erstaufnahmeeinrichtung in Bodenstein verlassen müssen, bleibt nur die Unterbringung im Obdachlosenheim. Oft handelt es sich hierbei um Flüchtlinge mit großen Familien“, gibt Fiedler einen Einblick. Die Auslastung sei unterschiedlich. „In der Regel nutzen zwischen zehn und 30 Personen die Obdachlosenunterkunft“, so Fiedler.

Das ehemalige Schulgebäude, in dem sich derzeit das Impfzentrum befindet, favorisiert die Stadt als neuen Standort für ein Obdachlosenheim. Foto: Eckhard Jüngel

In der Bachstraße verfüge man auf den zwei Etagen über mehrere Zimmer mit eigenem Bad und auch einer Küchenzeile. Dies sei ungewöhnlich – und genau darin liege auch ein Problem. Denn einige Nutzer verweilen sehr lange in dem Obdachlosenheim. „Es gefällt ihnen bei uns“, so Bürgermeister Grosa, doch dies könne für die Zukunft kein Dauerzustand sein.

„Die Unterbringung sollte zeitlich befristet sein. Doch es leben verschiedene Personen schon mehrere Jahre im Obdachlosenheim. Dieses ergibt sich auch auf Grund fehlender Mitwirkung bei der Wohnungssuche“, ergänzt der Ordnungsamtschef. Man unterstütze die Nutzer bei der Wohnungssuche, aber es fehle zum Teil die Eigeninitiative.

In den vergangenen Monaten habe man sich nun auf die Suche nach einem neuen Standort für das Obdachlosenheim begeben. Grund hierfür ist, dass das jetzige Gebäude von innen und außen saniert werden soll. Günther Fiedler hat Bilder, wie es in der Unterkunft vor Bezug und nach einem Bezug aussieht. So komme es schon einmal vor, „dass ein Stahlgestellbett in der Mitte durchgebrochen ist oder auch die sporadisch eingerichtete Küchenzeile kurz und klein geschlagen ist.“ Fiedler untermauert das mit Fotos, die eine solche Situation zeigen. Das verursache hohe Kosten, da man immer wieder Möbel kaufen müsse. Und aus diesem Grund soll das neue Obdachlosenheim auch einen den Bedürfnissen und Anforderungen entsprechenden anderen Grundriss bekommen.

Für 50 Personen wolle man in Schlafräumen dann Plätze zur Verfügung stellen. Eine zentrale Sanitäreinrichtung ist zudem vorgesehen. Auch ein Nachtasyl mit drei Plätzen, wie es derzeit in der Bachstraße gibt, werde es wieder geben. Zu diesem habe die Polizei ständig Zugang für die Gefahrenabwehr.

Auch die Betreibung solle weiterhin durch die Stadt erfolgen. 28 Standorte in allen elf Ortsteilen der Stadt wurden laut Fiedler geprüft. „Zusammenfassend erscheinen vier Standorte als geeignet. Bei allen Standorten sind unterschiedliche Vor- und Nachteile gegeben. Der derzeitige Favorit ist die ehemalige POS IV in Leinefelde“, so Fiedler. Hier wäre eine konzeptionelle Nutzung für die Lösung auch anderer Problemlagen möglich.