Stadt Leinefelde-Worbis wechselt Stromanbieter

Leinefelde-Worbis. Durch die Umstellung der Stromverträge für die Straßenbeleuchtung spart die Stadt Leinefelde-Worbis Geld ein.

Die Verträge für die Straßenbeleuchtung hat die Stadt Leinefelde-Worbis komplett umgestellt. Das teilte Stadtbürgermeister Marko Grosa (CDU) in der Sitzung des Stadtrates am Montag mit. „Es ist nicht so ganz einfach gewesen, weil die Stadtwerke Leinefelde-Worbis eine Tochtergesellschaft von der TEAG sind“, so Grosa. Es sei nicht so gerne gesehen, wenn man aus der TEAG geht, auch wenn es ein Tochterunternehmen ist. „Durch viel Liebe und gute Gespräche haben wir es doch hinbekommen, dass wir es dürfen ohne dass mit uns geschimpft wird“, so Grosa. Durch den Wechsel spare man vier Prozent an Kosten ein, das sind laut Grosa 18.156 Euro.