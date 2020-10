Stadtchef kritisiert mangelnde Kontrollen

Im Eichsfeld wird derzeit viel diskutiert, und zwar nicht nur über die Corona-Maßnahmen, sondern auch darüber, wie die Regeln eingehalten werden und welche Konsequenzen Verstöße haben beziehungsweise nicht haben. Nach der Hygiene-Demo am Montagabend auf dem Heiligenstädter Marktplatz, an der rund 120 Personen teilnahmen und bei der die Redner Thomas Brauner und Carola Javid-Kistel gegen die verordneten Bestimmungen zur Bekämpfung des Corona-Virus mobil machten, gibt es einiges, was Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) befremdet und ärgert. So „der offenbar sehr unterschiedliche Umgang der Versammlungsbehörde des Landratsamtes Eichsfeld mit Veranstaltern“ und mangelnde Kontrollen.

Bürgermeister Spielmann beklagt untätiges Zuschauen

Nach Spielmanns Ansicht wurden bei der Hygiene-Demo die geltenden Corona-Regeln nicht oder nur unzureichend kontrolliert. „Ich konnte nicht feststellen, dass die Mitarbeiter der Versammlungsbehörde Abstände kontrolliert haben. Auf Nachfrage wurde mir gegenüber ausgeführt, dass ich fachlich in Sachen Versammlungsrecht offenbar nicht richtig informiert sei. Außerdem könne man ja nicht prüfen, wer miteinander einen gemeinsamen Hausstand habe“, sagt Spielmann.

Aus den Reihen der Demo-Teilnehmer selbst, erzählt er weiter, sei nun ein Video veröffentlicht worden, das unter anderem die fehlenden Masken der im Bus angereisten Personen zeige, und auch sonst trage auf dem Marktplatz niemand Masken. „Folgen? Keine.“ Dass sich der Bürgermeister Sorgen macht, ist mit Blick auf die mit dem Covid-19-Virus Infizierten in der Stadt nicht verwunderlich, denn die lag am Mittwoch bei 20 Personen.

Das Rechts- und Ordnungsamt berichtet seinerseits, dass von der zuständigen Versammlungsbehörde zwei Mitarbeiter vor Ort waren. „Es wurde kontrolliert, inwieweit sich vom Ablauf der Versammlung Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ergeben, und ein friedlicher Verlauf sichergestellt wird“, heißt es auf Anfrage. Was Abstände an dem Abend angehe, sei es die Aufgabe des Versammlungsleiters, die Einhaltung der erteilten Auflagen umzusetzen.

„Dieser hat mittels beständig wiederholter Durchsagen und unter Einsatz seiner Ordner sicherzustellen, dass die Mindestabstände der teilnehmenden Personen zueinander eingehalten werden. Die geforderten Durchsagen sind erfolgt, und am Versammlungsort wurden vom Versammlungsleiter Masken vorgehalten und verteilt“, so die Behörde.

Ein Alarmsignal für den Bürgermeister war es auch, dass sich eine Rednerin der Demonstration vom 7. September dafür bedankte, dass in Heiligenstadt die AHA-Regeln nicht eingehalten werden müssen. Das sei auch auf einem Youtube-Video zu sehen. Dieses „untätige Zuschauen“ deckt sich laut Spielmann mit Berichten von Bürgern nach der Veranstaltung vom Montag.

„Mehrfach wurde mir gegenüber Unverständnis darüber ausgedrückt, dass Regeln offenbar nicht für alle gleichermaßen gelten würden“, so der Stadtchef. Der betont zugleich: Die Meinungen der Menschen auf dem Marktplatz müsse man nicht teilen. Aber: „Auch sie haben in einer Demokratie das Recht, ihre Haltung öffentlich kundzugeben. Das halten wir aus. Aber wir erwarten, dass die Regeln, die in der Verordnung des Landratsamtes vom 13. Oktober veröffentlicht wurden, gleichermaßen von jedem eingehalten werden. Und die Versammlungsbehörde hat das zu kontrollieren und gegebenenfalls zu sanktionieren.“

Verständlich wäre es für Spielmann, wie er sagt, wenn aufgrund der Aufgabenflut durch die Pandemie das Landratsamt an der Grenze des personell Möglichen wäre. „Wir haben jedoch immer wieder unsere Bereitschaft erklärt, personell zu unterstützen. Sowohl in der Kontaktverfolgung wäre das denkbar wie auch bei der Kontrolle der Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Bisher wurde dieses Angebot jedoch nicht angenommen.“ Von diesem Angebot, hieß es derweil vom Landkreis, wisse man nichts.

Dem Bürgermeister geht es aber auch um den Umgang mit Veranstaltern. Berichtet wurde ihm, dass ein Versammlungsveranstalter im Vormonat viermal sein Hygienekonzept nachbessern musste, bis alles passte. Das findet der Stadtchef auch in Ordnung. Denn Regeln seien dazu da, sie einzuhalten. Aufgabe des Landratsamtes sei es, darauf zu achten, sagt er.

Versammlungsbehörde setzt auf Neutralitätsprinzip

Auf Nachfrage beim Rechts- und Ordnungsamt des Kreises, wie es um die Gleichbehandlung von Veranstaltern und den an Veranstaltungen teilnehmenden Personen bestellt ist, er klärt dieses: „Die Versammlungsbehörden unterliegen einer strikten Neutralitätspflicht. Sie sind von Verfassungs wegen zu versammlungsfreundlichem Verhalten verpflichtet, das heißt, dass das Verwaltungsverfahren ohne Ansehen der Person oder inhaltliche Bewertung des Versammlungsgegenstandes durchgeführt wird. Ihre Aufgabe ist es nicht, eine ihnen oder einer Mehrheit in der Bevölkerung unliebsame Versammlung zu unterbinden, sondern daran mitzuwirken, dass eine Versammlung in den Grenzen des rechtlich Zulässigen stattfinden kann.“ Dies gelte namentlich auch deswegen, „weil die Versammlungsfreiheit gerade auch dem Minderheitenschutz dient“. Alle Veranstalter würden unter strikter Wahrung des Neutralitätsprinzips gleich behandelt.