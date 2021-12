Stadtrat Heiligenstadt soll Haushalt 2022 beschließen

Wegen der Coronapandemie muss der Heiligenstädter Stadtrat weiter in der Stadthalle tagen statt im Plenarsaal.

Heiligenstadt. 3G-Regel für Sitzung in Heiligenstadt.

Nicht nur um den Haushaltsbeschluss für das Jahr 2022 wird am kommenden Dienstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr bei der nächsten öffentlichen Stadtratssitzung der Kreisstadt in der Stadthalle gehen. Bei ihr gilt für alle Teilnehmer und Gäste die 3G-Regel sowie Maskenpflicht auch am Sitzplatz.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beschlussfassungen zu einem Bauvorhaben in Günterode, eine Straßenumbenennung und zum Beitritt in die Forstwirtschaftliche Vereinigung Nordthüringen. Nicht zuletzt geht es auch um Beschlüsse zu Verträgen über die Betreibung der integrativen Kindertageseinrichtung „Schwalbennest“ und der Kindertageseinrichtung „Pusteblume“. Auch Jugendparlament und Seniorenbeirat kommen zu Wort und berichten von ihrer Arbeit.