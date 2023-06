Stadtrat in Heiligenstadt spricht über Solarpark, Wandertag und andere Themen

Heiligenstadt. Beim Stadtrat in Heiligenstadt gehört eine Bürgerfragestunde zu Beginn dazu. Dienstag gilt es, eine Menge Beschlüsse zu fassen.

Interessierte Bürger sind für Dienstag, 27. Juni, zur nächsten öffentlichen Stadtratssitzung in Heiligenstadt eingeladen. Sie beginnt um 17 Uhr im Plenarsaal des Rathauses am Marktplatz. Eine Bürgerfragestunde ist integriert. Unter anderem geht es um mehrere Beschlussfassungen zu Bebauungsplänen, zum Beispiel für den Solarpark in Kalteneber oder den Gesundheitscampus am Eichbach. Auch der Wandertag 2024 ist Thema.