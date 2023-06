Stärkung auf dem Trauerweg im Eichsfeld

Heiligenstadt. Caritas wartet mit einem Angebot für trauernde Menschen auf. Diesmal geht es ins Klüschen Hagis.

Die Begleiter des Trauercafés in Heiligenstadt möchten Trauernde zu einer „Stärkung auf dem Trauerweg“ einladen. Um einen geliebten Menschen zu trauern, bedeute auf einem Weg zu sein, der Tiefen kennt und Kraft kostet. Das eigene Leben muss neu geordnet werden. Gut, wenn man dabei nicht allein ist, meinen die Begleiter.

Mit den Treffen möchte die Caritas einen Rastplatz für Leib und Seele auf den Trauerwegen anbieten. Für alle, die miteinander Essen teilen und genießen, füreinander da sein und Zeit miteinander teilen möchten. Im Freien sein und die Natur erfahren, sich kennenlernen, so wie jeder sein möchte, heißt es.

Es wird Zeit geben, in der Kirche der Verstorbenen zu gedenken. Getränke sind vorhanden, und der Grill wird auch angezündet. Da so ein Treffen von einer bunten Mischung lebt, kann – wer möchte – einen kleinen kulinarischen Beitrag dazu leisten. Sollte das Wetter regnerisch sein, geht es in die Räume des Klüschen Hagis.

Das Treffen findet am Freitag, 23. Juni, ab 16 Uhr im Klüschen Hagis statt.

Anmeldung und Infos unter Telefon: 03606/509 70 sowie per E-Mail an: sterner.h@caritas-bistum-erfurt.de