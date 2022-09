Stammzellspender gesucht: Typisierungsaktion in Göttingen

Göttingen. Potenzielle Spender können sich beim Great Barrier Run registrieren lassen.

Der World Marrow Donor Day (WMDD) macht jährlich am dritten Samstag im September darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dass sich Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Eine Gelegenheit dafür besteht am kommenden Samstag, 17. September, beim Great Barrier Run auf dem Gelände des Hochschulsports der Universität Göttingen. Am Informationsstand „Blut fürs Klinikum“ der Abteilung Transfusionsmedizin der Universitätsmedizin Göttingen können sich Interessierte am WMDD informieren und sich als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen. Hierzu müssen Freiwillige mithilfe eines Wattestäbchens über die Innenseiten ihrer Wangen streichen und eine Einverständniserklärung ausfüllen.