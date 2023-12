Staraufgebot beim Open Air am Werraufer

Die Fantastischen Vier sind seit mehr als 30 Jahren erfolgreich und werden am 12. Juli 2024 in Nordhessen zu Gast sein.

Bad Sooden-Allendorf Die Eichsfelder können im Juli den Fantastischen Vier, Mark Forster, Micky Krause und mehr Stars der Musikbranche begegnen. Und weit müssen sie dafür nicht fahren.

Das Team vom Soundgarten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf ist überglücklich. Die Liste der Stars für den kommenden Sommer ist so gut wie komplett. „Gestört aber geil“, sagt die Eichsfelderin Martina Adler vom Soundgarten-Team mit einem Leuchten in den Augen. Auch den Termin hat sie parat: Es ist der 13. Juli.

„Dieses Duo hat bereits mehrfach bei uns bewiesen, dass sie ganz genau wissen, wie man auf unserem Gelände eine richtige Party schmeißt. Sie waren schon in unserem Geburtsjahr mit dabei, als die Fans noch im kleinen Kreis feiern mussten. Dass sie in unserem Jubiläumsjahr wiederkommen, freut sicherlich nicht nur uns, sondern auch ihre vielen Fans in der Region“, so Martina Adler. Das Festival geht 2024 in die fünfte Auflage. Damit wäre die Star-Liste komplett. „Wir sind stolz und glücklich, so große Namen bei uns zu haben. Wir hoffen, dass die Menschen da draußen das genauso sehen“, meint sie.

Open Air nur einer von wenigen Orten in Deutschland bei Tournee

Denn neben Gestört aber geil gibt es noch mehr. Im Sommer bereits ging an die Öffentlichkeit, dass Wincent Weiss mit dabei ist. Erst vor wenigen Wochen kamen weitere große Namen hinzu: Die Fantastischen Vier und Mark Forster. Da fühle man sich schon geadelt. Mark Forsters Tournee umfasse nur wenige ausgewählte Orte in Deutschland. Wir sind dabei und das auch sogar als einziger Stopp in Hessen und Mitteldeutschland.“ Elf Jahre nach seinem Debütalbum „Karton“ sei es nun Zeit für eine „Supervision“. So lautet der Titel des aktuellen, sechsten Albums von Mark Forster, das er – gemeinsam mit all seinen großen Hits – im Sommer in Bad Sooden-Allendorf präsentieren wird.

Mark Forster ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler und hat das kleine Bad Sooden-Allendorf in seine Tour aufgenommen, die nur wenige Orte in Deutschland beinhaltet. Foto: Urs Mader / Soundgarten Open Air

Eine der ganz großen Musikgeschichten Deutschlands wird ein weiteres Kapitel ebenfalls am Werraufer von Bad Sooden-Allendorf aufschlagen. Seit 30 Jahren im Geschäft werden die Fantastischen Vier heute noch so gefeiert wie am ersten Tag. „Damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet, auch wir nicht“, ist das Team schon richtig stolz. Ihre Songs wecken Erinnerungen, schrieben Musikgeschichte und prägen bis heute die deutsche Musikkultur. „Somit können wir für den 12. Juli eine Ohrwurm-Garantie geben.. Das wird ein Meilenstein in unserer Open-Air-Geschichte.“

Wer ein Fan der Partyinsel Mallorca und deren ganz speziellen Sounds ist, auch der ist beim Soundgarten im kommenden Sommer richtig. Am 14. Juli heißt es dann, nicht am Werrastrand, sondern an dem von Palma zu sein, wenn die große „I love Malle“-Party steigt. „Der Wunsch nach einer Mallorca-Party wurde von vielen Seiten an uns herangetragen, und in diesem Jahr können wir diesen wahr werden lassen“, so Martina Adler. Zunächst sorgen Carina Crone und Ina Colada für Stimmung, bevor das Who-is-who der Mallorca-Riege nach Bad Sooden-Allendorf kommt: Lorenz Büffel, Peter Wackel und Mickie Krause sind im Sommer 2024 mit von der Partie.

Der Eichsfelder Kinderliedermacher Mathi ist zum zweiten Mal beim Open Air dabei. Foto: Eckhard Jüngel

Aber auch die Kinder kommen nicht zu kurz. „Wir sind ein Open Air für jede Altersklasse und deswegen besonders glücklich, dass es am 21. Juli bei uns ein Wiedersehen mit Volker Rosin und Mathi – der Kinderliedermacher gibt. Die beiden haben schon voriges bewiesen, dass sie genau wissen, wie man unser Gelände in eine große Kinderparty verwandelt.“ Mehr Infos gibt es unter https://sound-garten.de/