Starpotenzial für’s Eichsfeld

Irgendwie ist es komisch. Ständig wird, vor allem im Internet, behauptet, hierzulande sei ja gar nix los. Den Eindruck haben wir in der Redaktion nicht. Im Gegenteil.

Das Eichsfeld hat wohl unbestritten die höchste Musikerdichte weit und breit. Es gibt sagenhaft viele musikalische Talente. Und die finden sich nicht nur zu Rockformationen, sondern vor allem zu Tanzbands zusammen. Anders wäre die Kirmessaison im Eichsfeld ja auch gar nicht zu bestreiten. Ein Tanz ohne Band? Undenkbar.

Langsam aber sicher wird das Eichsfeld zu einer Hochburg, was große Konzerte und Open Airs angeht. Der Scharfenstein wird nach den beiden großen Konzerten zu einer festen Location. Das Vitalpark-Open-Air geht zu Pfingsten in seine vierte Auflage. Der Acoustic Sommer läuft seit mehr als einem Jahrzehnt. Und nun kommt noch das neue Festival bei Steinbach hinzu. Also Gelegenheit ist im Eichsfeld genug, zumal bekannte Stars und Bands sich hier zunehmend die Klinke in die Hand geben. Manchem wird es schon gar zu viel, was hier los ist.

Ich muss sagen, dass ich mit der Entwicklung nicht unglücklich bin. Wenn das so weiter geht, sehen wir am Ende bald Größen wie Madonna, Sting, Adele, Beyoncé, Lenny Kravitz, Phil Collins oder gar noch Metallica und die Stones hier. Mir soll das nur recht sein!