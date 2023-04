Startschuss für den Frühjahrsputz fällt in Geisleden und später gibt es einige Auszeichnungen

Geisleden. Die Feuerwehr Geisleden rückte im vergangenen Jahr mehr als 20 Hilfeleistungseinsätzen aus. Viele Vereine unterstützen beim diesjährigen Frühjahrsputz im Ort.

Die Jugendfeuerwehr Geisleden eröffnete den diesjährigen Frühjahrsputz. „Mit vereinten Kräften und Unterstützung bildete man mehrere Gruppen. Eingesammelt wurde der Müll im Lauf der Geislede und am Wegesrand der Feld- und Wanderwege zwischen Geisleden und Heiligenstadt“, berichtet Bürgermeisterin Marion Frant (CDU). Säckeweise Müll und Autoreifen wurden wie in den Jahren zuvor eingesammelt.

Am Samstag wurde der Frühjahrsputz in der Turnhalle fortgesetzt. Dort machten sich die Tischtennisspieler an die Reinigung der Sportgeräte, der Halle, der Lüftungseinheiten und einiger Reparaturen. „Ebenfalls am Samstag sammelten auch die Jäger Müll und Schrott in der Flur. Abschluss wird der Frühjahrsputz in einem Arbeitseinsatz am Stationsweg und ebenso am Jugendclub finden“, berichtet die Bürgermeisterin, die am Freitag einen weiteren Termin hatte.

Salomon Hildebrandt und Joschua Werkmeister von der Jugendfeuerwehr sammelten im Wasser an der Mainzerbrücke Müll ein. Foto: Markus Janitzki

Die Feuerwehr lud zur Jahreshauptversammlung und Marion Frant nahm einige Auszeichnungen vor. So wurden Paul Gaßmann für 10-jährige, Mario Ständer, Patrick Hartung und Martin Hentrich für 25-jährige sowie Johannes Mock für 50-jährige aktive und pflichttreue Dienstzeit geehrt.

Zuvor berichtete Ortsbrandmeister Markus von mehr als 21 Hilfeleistungseinsätze, zwei First Responder sowie fünf Brandeinsätzen, zu denen die Kameraden im Jahr 2022 ausrückten. Eine größer angelegte Übung führte die Feuerwehr Geisleden in der Gemeindeverwaltung zusammen mit den Kameraden aus Heuthen durch.

Erfreulich sei der Anstieg der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, so Janitzki. Aktuell zählt sie 42 Kindern und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren. Die Floriansjünger von sechs bis neun Jahren treffen sich jeden zweiten Donnerstag zum Üben und die älteren trainieren jeden zweiten Samstag. Durch Spenden konnte ein Schnelleinsatzzelt im Wert von 1300 Euro für die Jugend angeschafft werden.