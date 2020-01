Steinbacher Schützen blicken auf erfolgreiches Jahr zurück

Sportliche Erfolge auf Kreis- und Landesebene, ein gelungenes Schützenfest und eine Teilnahme and den Kreisjugendspielen, die sich sehen lassen kann – das Schützenjahr 2019 des Steinbacher Schützenvereins St. Hubertus war ein durchweg erfolgreiches. Und so hält der Verein Rückblick und ist stolz auf seine Mitglieder.

Das Jahr begann für die Steinbacher Schützen mit den Kreismeisterschaften am 9. März mit Luftgewehr und am 27. April mit Kleinkaliber in Heiligenstadt. Der Schützenverein konnte dabei einige Medaillen gewinnen. In der Disziplin Luftgewehr Auflage hatte Emily Ernst in der Schülerklasse den 1. Platz erreicht. Mit dem KK-Sportgewehr wurde Lara Hartmann (280 Ringe) in der Klasse Juniorinnen II Kreismeisterin. Anna Achtermeier wurde in der Juniorinnenklasse I mit 277 Ringen Kreismeisterin, Lea Kramer sicherte sich Silber mit 263 Ringen und Markus Föllmer wurde Vierter. In der Schützenklasse erreichte Marko Schneider mit 280 Ringen den zweiten Platz.

Des Weiteren erreichten die Mannschaften der Schützen-/ Jugendklasse den zweiten und dritten Rang. In der Altersklasse erreichte die Mannschaft mit den Schützen Udo Weber, Thomas Klaus und Thomas Rotter ebenso Platz 2.

Schützenfest mit neuen Majestäten

Pünktlich zu Pfingsten fand dann das alljährliche Schützenfest statt. Zu den neuen Majestäten gehören Lena Hartmann (Schülerkönigin), Lea Kramer (Jugendkönigin), Marko Kruse (Scheibenkönigin), Daniel Rotter (Schützenkönig) sowie Christine Weber (Katerkönigin).

Nach dem Schützenfest ging es im Juni für drei Schützen in der schießsportlichen Disziplin KK-Gewehr stehend aufgelegt zu den 29. Thüringer Landesmeisterschaften nach Suhl. In der Schützenklasse Herren I erreichte Vereinsvorsitzender Marko Schneider die Bronzemedaille in der Einzelwertung.

Der Nachwuchs des Vereins zeigte sich auch wieder sehr stark bei den Kreisjugendspielen in Hundeshagen. So gewann unter anderem Lara Hartmann gleich zwei Medaillen. Mit dem Luftgewehr wurde sie Dritte und mit dem KK-Sportgewehr mit 284 Ringen Erstplatzierte.

Den Saisonabschluss bildeten die Wettkämpfe in der Kreisliga. Dabei war der Schützenverein Steinbach wieder mit drei Mannschaften gestartet. Zu den aktiven Schützen der ersten Mannschaft gehören Heiko Kramer, Thomas Krömer, Thomas Rotter, Daniel Rotter, Thorsten Rhode und Frank Braun. In der zweiten Mannschaft hatten sich Marcel Weinrich, Katrin Föllmer, Christine Weber, Antonia Riemekasten, Lara Hartmann, David Schneider und Lea Kramer zusammen getan und in der dritten Mannschaft wetteiferten Mathias Herold, Udo Weber, Thomas Klaus, Marko Kruse, Marko Schneider, Mario Hartmann und Anna Achtermeier gemeinsam um eine gute Platzierung.

Im Finale gegen Großbodungen

Und die sollten sie auch erreichen: Die Mannschaften 2 und 3 schafften es beide in die Finalrunde, im Viertelfinale konnte sich Steinbach 2 gegen Steinbach 3 durchsetzen. Nachdem Steinbach 2 dann auch Hundeshagen 1 im Halbfinale sicher besiegte, galt es im Finale Großbodungen zu schlagen.

Mit dem Endstand von 3:1 gewann letztlich die zweite Steinbacher Mannschaft die Kreisliga 2019 und somit eines der größten schießsportlichen Ereignisse im Schützenkreis, heißt es aus dem Verein. Gleichzeitig wurde die Mannschaft Staffelsieger. Der Schützenverein sei sehr stolz auf die zahlreichen Erfolge. Ein besonderer Dank gelte sowohl den aktiven Schützen für die Teilnahme an den Wettkämpfen aber auch allen anderen Mitgliedern, die aktiv das Vereinsleben unterstützen und ebenso daran teilhaben, wenn auch in diesem Jahr wieder die Steinbacher Schützen weitere Erfolge einfahren.