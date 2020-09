Stich-Wort: Drahtesel unter Strom

Es ist geschafft: 40 Kilometer mit dem Rad von Heiligenstadt nach Bad Sooden-Allendorf. Am Mittwoch habe ich meine Tour hinter mich gebracht, von der Sie Montag in dieser Zeitung lesen können. 40 Kilometer mit nur sieben Gängen – dass ich das mal mache, hätte ich nicht gedacht, aber es lief erstaunlich gut. Klar habe ich den Hanstein hoch geschoben, keine Frage, aber sonst ganz gut durchgehalten. Andere Radfahrer habe ich zu genüge gesehen, viele von ihnen hatten elektrische Unterstützung am Rad.

Das E-Bike ist schon eine tolle Erfindung. Selbst bin ich noch nie gefahren, finde es aber toll, dass diese Räder Menschen aktiver machen. Natürlich hebt es keine Couch-Potato aus den Socken, aber Leute, die sowieso schon gern Rad gefahren sind, machen jetzt Touren, von denen sie früher nur geträumt hatten.

Auf meiner Tour traf ich bei Rumerode auf zwei Herren aus Uder, die mit ihren E-Bikes unterwegs waren, jeden Tag eine kleine oder auch größere Runde durch das Eichsfeld drehen. Der eine erzählte, dass er mit seinem Motorrad innerhalb von zwei Jahren 37 Kilometer gefahren sei, und dazu gehörten auch Fahrten zum TÜV. Sein

E-Bike hingegen habe nach nur sechs Wochen stolze 1500 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Das ist doch mal bezeichnend.