Stich-Wort: Helfen in der Not

In eine Notlage kann jeder kommen. So mussten es zum Beispiel die Familien in Wachstedt, Dingelstädt, Weißenborn-Lüderode oder zuletzt in Haynrode erleben, als ihre Häuser in Flammen standen, sie hilflos zusehen mussten, wie ihr Hab und Gut verbrannte. Schnell wurden Hilfsaktionen in den Orten organisiert. Groß war und ist die Hilfsbereitschaft der Eichsfelder. Dinge für den Alltag, Geld oder auch Möbel werden gespendet, damit die Betroffenen zügig wieder in ein halbwegs normales Leben starten können.

Dank gilt auch den Feuerwehrleuten und Rettungskräften, die immer schnell vor Ort sind und helfen. Das Feuer wird gelöscht und Leben gerettet und Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Das wird glücklicherweise vorher in Übungen geprobt, ist dennoch immer wieder eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte.

Üben konnte die junge Frau, die am Dienstag in Worbis vom Deutschen Roten Kreuz ausgezeichnet wurde, nicht. Sie musste sekundenschnell eine Entscheidung treffen, als sie einer anderen jungen Frau half. Sie besann sich auf die Kenntnisse aus dem Erste-Hilfe-Kurs und rettete so ein Menschenleben. Dieses beherzte Eingreifen mit einer Herz-Lungenbelebung zeigt, wie wichtig die Erste Hilfe ist.

Wüssten Sie, wie Sie in einer solchen Situation reagieren müssten, um ein Menschenleben zu retten? Nein? Dann sollten Sie sich vielleicht zu einem Erste-Hilfe-Kurs oder einem Auffrischungskurs in der Ersten Hilfe anmelden.