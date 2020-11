Geht es Ihnen auch manchmal gegen den Strich, wie sich so manche Autofahrer auf den Straßen bewegen? Sitzen Sie dann auch fluchend hinter dem Lenkrad? Wenn ja, dann bin ich froh, dass es mir nicht nur allein so geht. Ein Erlebnis in dieser Woche in der Heiligenstädter Wilhelmstraße hat mir wieder einmal gezeigt, dass man stets und ständig wachsam sein und mit eigentlich unmöglichen Fahrmanövern anderer rechnen muss.

Von der Schlaggasse aus wollte ich auf den oberen Wilhelm nach links abbiegen. Natürlich heißt es da, erst einmal einen wachsamen Blick auf die Fußgänger zu werfen. Das tat ich auch und bereitete mich auf die Auffahrt vor. Im Blickwinkel sah ich ein Auto, welches eigentlich an dieser Stelle nur geradeaus fahren konnte. Doch dann geschah es: Der Kraftfahrer sah eine ihm bekannte Person. Das Lenkrad wurde rumgerissen und das Fahrzeug nach links auf den Bürgersteig gesteuert. Ein Glück, dass der Baum, der einmal an dieser Stelle stand, vor Monaten umfiel und ich das waghalsige Manöver rechtzeitig bemerkte. Geduldig wartete ich bis die Beifahrerin irgendeinen Gegenstand an die Bekannte übergeben hatte. Zum Glück. Denn anschließend wurde rückwärts vom Bürgersteig gefahren und als ob nichts gewesen wäre, die Fahrt fortgesetzt.