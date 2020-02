Johanna Braun ist Redakteurin in der Lokalredaktion

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Sparen für ein Schloss

So schnell kann es gehen. Da schreibe ich an dieser Stelle ein paar Zeilen über Buhla und gebe zu, dass ich mich dort nicht auskenne, und schon ruft der Bürgermeister an und lädt mich zu sich ein.

Als dann ein Termin gefunden war, machte ich mich auf den Weg und war ehrlich überrascht. Auf den ersten Blick dachte ich nämlich, Buhla sei ein kleines verschlafenes Örtchen mit viel Leerstand. Der Bürgermeister überzeugte mich eines besseren, und auf den zweiten Blick sah ich auch kaum leere Häuser.

Eines ist aber wirklich nicht bewohnt und dabei ist es meiner Meinung nach das schönste im Ort. Es handelt sich um ein ehemaliges Herrenhaus, dessen Besitzer nach 1945 enteignet wurden. Dann wurde es zu einer Gewerkschaftsschule, später als Altenheim genutzt und bis zum Neubau in Leinefelde im Jahr 2000 war dort ein Teil der Lebenshilfe untergebracht.

Zwei Stockwerke, ein Türmchen, ein schmucker Treppenaufgang und eine Natursteinmauer davor – alles abgesperrt mit Bauzäunen, denn nach dem Kauf des Gebäudes ist mit ihm nicht viel passiert.

Schade eigentlich, denn mit dem schönen Park voller großer Bäume wäre das ein richtig schöner Wohnsitz für einen Adeligen – oder eben vielleicht für eine Lokalzeitungsredakteurin, wenn sie denn fleißig sparen würde.