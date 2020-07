Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Vollends geschützt

Wie lange uns die Pflicht begleiten wird, zum Beispiel in Bus und Bahn und in Supermärkten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, bleibt ungewiss. Mittlerweile hat man sich ja vielleicht auch schon dran gewöhnt. Genauso wie an den fehlenden Handschlag. Und obwohl mir der bisher noch nie, noch nicht mal im Ansatz, passiert ist, ist mir das ständige Mitführen einer Maske noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Oft bedeutet das also panisches Suchen in der Handtasche kurz vor der Ladentür oder der Weg zurück zum Auto. Das Teil am Rückspiegel zu lagern, finde ich zwar sehr unästhetisch, ist aber wohl eine praktische Lösung zur Erinnerung.

Als ich dieser Tage in der Werkstatt der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis war, hatte ich genau so eine Jagd in der Handtasche hinter mir und war froh, dass ich die Maske doch dabei hatte. Weil es aber manchen Beschäftigten nicht so wohl dabei ist, Menschen, die sie nicht kennen, mit einer Maske zu begegnen, wurde ich gebeten, ein Visier zu tragen, das ich auch behalten durfte.

Solche Dinge bekommt man manchmal und in meinem kleinen Redakteurinnenauto sammeln sie sich an. Da liegt neben den Gummistiefeln im Kofferraum nämlich mittlerweile sogar ein Bauhelm. Mir kann also fast gar nichts mehr passieren.