Stich-Wort: Wenn sich Piloten irren

Nun sind sie da: Ferien. Als ich Kind war, bedeutete der erste Ferientag erst einmal richtig ausschlafen. Der Schulranzen lag in der Ecke und wurde auch bis zum letzten Ferientag nicht mehr angefasst.

Sie, liebe Eltern, kennen das bestimmt. Das Wort Ferien leitet sich übrigens vom lateinischen feriae ab, was nichts anderes bedeutet als Ruhetag oder freie Zeit.

Wir waren es bislang gewohnt, in den Ferien mal wegzufahren oder gar wegzufliegen. Das ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie entweder gar nicht oder nur mit hohen Auflagen möglich. Wenn überhaupt der Flugbetrieb einigermaßen läuft. Und da wir einmal beim Flugbetrieb sind. Ich habe wieder einmal ein bisschen in der Geschichte gestöbert, was ich gern tue. Und ich bin auf einen Eintrag gestoßen, der Kopfschütteln verursacht. Heute vor 82 Jahren, am 18. Juli 1938, beging der Flugpionier Douglas Corrigan einen „Navigationsfehler“. Er wollte von New York nach Kalifornien – und landete aus Versehen in Irland. Da muss die Wolkendecke ganz schön dicht gewesen sein.

Das passiert heute nicht mehr, versprochen, obwohl Irland immer ein lohnendes Reiseziel ist, glauben Sie mir. Und auch wenn ich dieses Jahr nicht nach Irland kann, habe ich jetzt trotzdem ein paar Tage „Ferien“. Bis bald!