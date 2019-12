Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sticker-Album mit Fußballern aus Leinefelde-Worbis erhältlich

Die Fußballer des Jugendfördervereins Eichsfeld Mitte und die Spieler der drei Stammvereine des JFV, SG Birkungen, SV Einheit Worbis und SC Leinefelde, sind wie die Bundesligaprofis in einem Stickeralbum verewigt. Sie vergangenem Samstag gibt es das Album im Edeka-Markt Simon zu kaufen. Zur Eröffnung der Aktion kamen 300 Mitglieder der Vereine und deren Eltern. Florian Simon, Inhaber des Edeka-Marktes, unterstützt die Aktion großzügig. In den kommenden zehn Wochen sind alle Fußballer und deren Fans in der Einheitsstadt Leinefelde-Worbis im Sammelfieber. Auf zwei Tauschbörsen können die doppelten Sticker auch getauscht werden.