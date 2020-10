Stifte und Hefte für Schulkinder auf Bali

Trotz sehr schwieriger Bedingungen im Corona-Jahr, ist es dem Verein Balipockets aus Worbis gelungen, im Frühherbst sein zweites Schulprojekt auf der Insel Bali für das Jahr 2020 planmäßig durchführen. „Die Mittel dafür waren im Frühjahr und Sommer gesammelt worden und setzen sich aus Spendengeldern von UnterstützerInnen aus dem Eichsfeld zusammen“, erklärt Anna Hesse vom Verein. Ein Teil der Spendensumme stammt aus den Einnahmen vom Auto-Benefizkonzert im August in Leinefelde. Vier Bands hatten Ende August für den guten Zweck das Benefizkonzert bestritten: Vision, Hello Grand, Robius und Veit Walter.

1800 Euro für Schulcomputer, Tonanlage und Unterrichtsmaterial

Konkret geholfen wurde einer Grundschule in Bali, der SDN 2 Pegayaman, die 230 Mädchen und Jungen besuchen. „Sie befindet sich im Norden der Insel, in einer abgelegenen, bergigen Gegend“, erklärt Vereinsvorsitzender Daniel Gottstein. Er und seine Mitstreiter freuen sich darüber, dass im Laufe des Septembers Anschaffungen in Höhe von umgerechnet 1800 Euro getätigt werden konnten, die allen 230 Schülerinnen und Schülern zugutekommen werden. „Dazu zählen ein Schulcomputer, eine Tonanlage für Gebete und Appelle sowie Unterrichtsmaterial.“

Auch in Bali lernen die Schüler im Homeoffice

Den umfassendsten Posten aber habe die Anschaffung von Lernutensilien, wie Stifte und Hefte, eingenommen. „Jedes der 230 Kinder bekam ein Set mit Materialien, die sie zum Lernen verwenden können.“ Dass sich der Verein für diese Art der Unterstützung entschieden hat, habe verschiedene Gründe, so Anna Hesse. „Zunächst sind viele Familien der dortigen Schulkinder von Armut betroffen, auch aufgrund der Corona‐Krise. So fehlt oft das Geld eben für Materialien wie Stifte und Hefte. Dann lernen die Kinder, ebenso wie in Deutschland, aktuell im sogenannten Homeoffice.“ Deshalb habe sich der Verein in enger Rücksprache mit der Projektmitarbeiterin vor Ort dafür entschieden, die Kinder mit diesen wichtigen Materialien auszustatten, so dass alle auch gut von zu Hause aus Aufgaben erledigen können. Und von Bali bekamen die Balipockets-Mitglieder im Eichsfeld Fotos von der erfolgreichen Übergabe.

„Darüber hinaus haben wir uns sehr gefreut, als wir die Nachricht bekamen, dass die Schule nach einer Wartezeit von über einem Jahr nun auch von der lokalen Regierung Hilfe bekommt, so dass aktuell ebenfalls eine sichere Lernatmosphäre für die Schülerinnen und Schüler geschaffen wird.“ Auch deshalb habe sich Balipockets für eine Unterstützung in Form von Schulmaterial entschlossen. „Dieses Schulprojekt ist damit abgeschlossen“, so Anna Hesse. Neue Projekte sollen im nächsten Jahr folgen, insofern Mittel zur Verfügung stehen.

Das Sammeln von Spenden geht weiter

„Die Projekte auf Bali können aber jederzeit unterstützt werden“, sagt Daniel Gottstein. Das sei nicht von Konzerten oder anderen Benefizaktionen abhängig. Neben jährlichen Schulprojekten vermittele der Verein auch Patenschaften für einzelne Schulkinder und vergibt Stipendien für Absolventen. „Seit Projektbeginn im Januar 2016 ist es unser Ziel, Kinder und Jugendliche auf Bali zu unterstützen.“ Genau dazu werden Spenden gesammelt und Projekte durchgeführt. Das Team um Daniel Gottstein besteht im Übrigen aus jungen Erwachsenen, die ihre Wurzeln alle im Eichsfeld haben.