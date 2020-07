Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stiftung für Bären gibt Wölfin Gaia neues Zuhause

Das Einsatz-Team der Stiftung für Bären mit Sitz in Worbis hat eine erfolgreiche Wolfsrettung hinter sich. Dabei handelt es sich um ein beschlagnahmtes Tier aus Litauen. Momentan befindet sich die Wölfin Gaia in der Eingewöhnung. Am Donnerstag ging eine über 3500 Kilometer lange Reise zu Ende. Bernd Nonnenmacher, Rüdiger Schmiedel und Teresa Carl machten sich am Montag auf den weiten Weg in den Zoo Kaunas, Litauen. Dort wurde die Wölfin Gaia nach ihrer Beschlagnahmung zwischenzeitlich untergebracht. Nun ist sie im Schwarzwälder Tierschutzprojekt der Stiftung angekommen. „Zunächst wird sie in Quarantäne bleiben, bevor sie in den großen, naturnahen Freianlagen endlich Wolf sein kann“, sagt Bernd Nonnenmacher.

2017 wurden in einem Waldgebiet in Litauen zwei Wolfswelpen gefunden. Eines war bereits tot, das andere wurde mit der Hand aufgezogen, lebte in Privathaltung: Gaia. Von ihrer Besitzerin abgegeben, landete sie in einer Hundeauffangstation unter schlechten Bedingungen. Als ihre ehemalige Besitzerin vergeblich versuchte, die Wölfin zurückzubekommen, wandte sie sich an die Presse und trat ein Medienspektakel los. Der Tierschutz wurde dadurch auf den Fall aufmerksam.

Die Stiftung für Bären gab die Zusage, Gaia im Schwarzwälder Projekt aufzunehmen. „Natürlich sind wir überglücklich diese internationale Rettungsaktion erfolgreich über die Bühne gebracht zu haben. Aber die Aktion zeigt auch, welche massiven Probleme Europa im Umgang mit Wildtieren hat: es wird in ihren natürlichen Lebensraum planlos eingegriffen, sie werden als Haustiere missbraucht oder für finanzielle Zwecke ausgebeutet. Gesellschaftlich wie politisch muss auf europäischer Ebene ein Umdenken stattfinden.“