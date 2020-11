Stilles Gedenken zum Volkstrauertag

Angekündigt hatte es die Stadt Leinefelde-Worbis nicht: In ganz kleinem Rahmen mit einem angemeldeten Hygienekonzept gab es am Sonntagnachmittag anlässlich des Volkstrauertages eine halbstündige Gedenkveranstaltung. Nur ein Vertreter aus jedem Ortsteil der Stadt war zugelassen, natürlich unter Einhaltung sämtlicher Hygienebestimmungen. Weit auseinander, mit gebührendem Abstand und trotzdem mit der Maske, standen vor allem die Ortsteilbürgermeister im Halbkreis um das Kriegerdenkmal am Lunapark, um den Opfern von Krieg und Gewalt ihren Respekt zu zollen.

Gerade im 75. Jahr nach dem Kriegsende und angesichts vieler neuer Entwicklungen mochte die Stadt nicht auf die Gedenkstunde verzichten. „Entfesselt vom Deutschen Reich hat dieser Krieg 60 Millionen Todesopfer gefordert“, sagte Bürgermeister Marko Grosa (CDU). „Das sollte sich jeder vor Augen halten, der jetzt wieder mit rechtem Gedankengut sympathisiert – oder auch nur nebenherläuft, wenn die Reichsflaggen wieder geschwungen werden.“ Der Volkstrauertag sei eine Verpflichtung, sich an die Opfer zu erinnern und sich stets aufs Neue bewusst zu machen, wie wertvoll es sei, heute in Frieden und Demokratie zu leben.

Grosa erinnerte daran, dass unter den Millionen Opfern des Zweiten Weltkrieges 107 Leinefelder Gefallene waren, 66 Söhne der Stadt ließen bereits im Ersten Weltkrieg ihr Leben. Vom Kriegerdenkmal, nach Grosas Worten das größte im Obereichsfeld, blicke man geradezu auf die Geschichte der Stadt, die am 1. April 1945 einen Luftangriff auf den Bahnhof erlebte und zusehen musste, als eine Woche später zwei Eisenbahnbrücken gesprengt wurden. Er erinnerte aber auch an die folgende Diktatur, die 1989/90 ein Ende fand.

Grosa schlug den Bogen zu den aktuellen Ereignissen. „Jeder Einzelne kann dazu beitragen, das Unheil abzuwenden oder zumindest aufzuhalten“, sagte er. „Indem er seine demokratischen Rechte, aber auch Pflichten wahrnimmt, indem er die Demokratie am Leben hält und Verantwortung übernimmt. Ganz aktuell eben Maske trägt und Abstand hält.“

Pfarrer Gregor Arndt las aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja die Geschichte vom Berg Zion. Und er erzählte in bewegenden Worten eine Geschichte aus der eigenen Familie, eng verbunden mit Kriegsgefangenschaft und Vertreibung. Das Gedenken sei ein Dienst für viele Menschen im Stillen. Er wisse jetzt erst, wie wichtig es sei, solche Orte wie ein Kriegerdenkmal zu erhalten und sich zu erinnern. Gemeinsam wurden die Fürbitten gesprochen, an alle Opfer von Krieg und Gewalt, Terror, aufgrund von Rassismus und Ideologien gedacht. Grosa und Leinefeldes Ortsteilbürgermeister Dirk Moll (CDU) übernahmen es dann gemeinsam, einen Kranz niederzulegen. Pfarrer Arndt forderte auf, sich neuen zerstörerischen Ideologien entgegenzustellen.

Ute Althaus, Erste Beigeordnete der Stadt Heilbad Heiligenstadt, legte am Freitag für die Stadt und stellvertretend für den Landkreis und die Bundesministerin der Verteidigung Kränze am Heiligenstädter Kriegerdenkmal nieder, um der gefallenen Söhne der Stadt zu gedenken. Foto: Eckhard Jüngel

In Heiligenstadt hatte bislang immer am Volkstrauertag eine zentrale Feierstunde im Alten Rathaus für den Landkreis stattgefunden, natürlich mit anschließender Kranzniederlegung vor dem Kriegerdenkmal im Kurpark. Dieses Jahr aber wurde entschieden, aufgrund der aktuellen Entwicklungen zu verzichten. Vielmehr legte Ute Althaus (CDU), die zweite Beigeordnete der Stadt, bereits am Freitag mit einer stillen Verbeugung und mit Hilfe des Bauhofes die Kränze ab. Denn ganz vergessen werden sollte das Gedenken nicht. „Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Er hinterließ Millionen Tote und lebenslang Verwundete an Leib und Seele“, sagt Bürgermeister Thomas Spielmann (BI). „Städte und Dörfer waren zerbombt, die Infrastruktur wie Bahn, die Versorgung mit Lebensmitteln oder Strom, lag am Boden. Die Menschen hatten kein Zuhause mehr, keine Arbeitsplätze, kein Einkommen. Sie lebten von der Hand in den Mund, schliefen unter Trümmern und hatten trotzdem nur ein Ziel: Zusammenhalt und Wiederaufbau.“ Gerade weil das unter heute kaum vorstellbaren Bedingungen gelungen sei, könnten wir heute unser Leben in großer Sicherheit genießen, erinnert Spielmann. „Selbstverständlich sind für uns ein Dach überm Kopf, Sozialleistungen des Staates, ein weltweit anerkanntes Gesundheitssystem und die gesicherte Versorgung jederzeit und überall mit Lebensmitteln, Strom und Handynetz.“ Die Entbehrung der heutigen Tage sei das Tragen einer Maske zum Schutz des Menschen gegenüber. „Gegen diese Maßnahme zur Eindämmung eines Virus ziehen Menschen auf die Straße oder vor Gericht. Meine Hochachtung gegenüber der Leistung unserer Großeltern beim Wiederaufbau unseres in Trümmern liegenden Landes ist in den letzten Monaten unendlich gestiegen“, sagt Spielmann.