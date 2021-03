Auch das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg bietet Kurse online an.

Dingelstädt. Familienzentrum bietet digitalen Austausch an

Stilltreff als Online-Kurs in Dingelstädt

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt ist mit seinen Kursen wie viele andere Einrichtungen digital unterwegs. So wird am Mittwoch, 17. März, von 9 bis 11 Uhr ein Online-Stilltreff für Schwangere und voll-, nicht- oder teilstillende Mütter angeboten. „Hier treffen sich Schwangere, die sich auf das Stillen vorbereiten wollen sowie bereits stillende Mütter zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch und werden durch eine erfahrene Stillberaterin betreut“, heißt es vom Kerbschen Berg. Die (werdenden) Mütter erhalten nützliche Informationen und professionelle Beratung rund um das Stillen und die Ernährung von Säuglingen. Nicht- oder teilstillende Frauen seien auch herzlich willkommen – auch sie könnten hier hilfreiche Informationen zur Beikost und zum bindungsorientierten Füttern erhalten.

Die Leitung des Onlinekurses hat Barbara Gemein. Der Teilnehmerbeitrag belaufe sich auf fünf Euro, das Familienzentrum bittet um Überweisung vor Kursbeginn. Die Teilnehmerinnen, so heißt es weiter, können gern nach telefonischer Absprache den reibungslosen Zugang zum Zoom-Raum in den Tagen zuvor mit dem Familienzentrum testen. Den Zugangs-Link gibt es einen Tag vor Kursbeginn. Anmeldung: bis 16. März, 9 Uhr, Telefon: 036075/690072.