Stilltreff und Homöopathie-Veranstaltung in Dingelstädt

Dingelstädt. Das Dingelstädter Familienzentrum wartet mit zwei neuen Angeboten rund um Babys, Kleinkinder und ihre Mütter auf.

Einen Stilltreff bietet das Familienzentrum Kerbscher Berg. Hier kommen Schwangere, bereits stillende Mütter, aber auch nicht- oder teilstillende Frauen zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch zusammen. Sie werden von einer Stillberaterin betreut, erhalten Informationen rund ums Stillen und die Ernährung von Säuglingen sowie Tipps zur Beikost und zum bindungsorientierten Füttern. Den Stilltreff gibt es am Mittwoch, 27. April, sowie am 6. Juli, 9 bis 11 Uhr.

Um Homöopathie für Babys und Kleinkinder geht es am Donnerstag, 28. April, um 20 Uhr. Referentin ist die Apothekerin Gabriele Hentrich. Anmeldung ist unter Tel. 036075/690072 oder per Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de möglich.