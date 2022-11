Stöckeyer erinnern an die Vertreibung

Mit dem Gedenkstein wird an das Schicksal der Vertriebenen aus Siedlungsgebieten in Osteuropa gedacht.

Stöckey. Mitglieder des Fördervereins Dorfleben hatten die Idee.

Mehr als 200 Vertriebene fanden ganz oder teilweise nach dem zweiten Weltkrieg eine Heimat in Stöckey. „Es leben heute noch Menschen bei uns, die als Kind die Vertreibung mitgemacht haben“, sagt Ortschaftsbürgermeister Falk Apel (parteilos). Und diesen Menschen wird seit Sonntag in Stöckey besonders gedacht. Eingeweiht wurde im Rahmen des Gottesdienstes am Volkstrauertag ein Gedenkstein für die Flüchtlinge, Vertriebenen und Deportierten aus den Siedlungsgebieten in Osteuropa.

Man wolle damit die Leistung der Menschen würdigen, die ihre Heimat verloren und im Eichsfeld eine neue fanden. Sie leisteten einen großen Beitrag beim Wiederaufbau und bei der Errichtung eines demokratischen Gemeinwesens, heißt es auf dem neuen Gedenkstein, der auf dem Friedhofsgelände steht.

Die Idee stamme von den Mitgliedern des Fördervereins Dorfleben Stöckey, berichtet Falk Apel. Die Mitglieder waren es auch, die durch Eigenleistung und Spendenaktionen dafür sorgten, dass der Stein aufgestellt werden konnte. Die Inschrift auf der Messingtafel stammt aus der Feder von Falk Apel, der im Vorfeld recherchiert hat, wie man diese gestalten kann.