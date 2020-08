Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Storms Familie liebevoll inszeniert

Ein sanftes Lächeln, ein verschmitztes Augenzwinkern, und all das in der Leichtigkeit von ein paar Zeichenstrichen. Der animierte Theodor Storm ist es, der diese Sympathie ausstrahlt. Zu sehen ist er auf dem komplett neu gestalteten Internetauftritt des gleichnamigen Literaturmuseums in Heiligenstadt. Ermöglicht wurde die Neugestaltung durch eine Projektförderung von fast 10.000 Euro der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten.