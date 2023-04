Erste Schilder für die Sperrung wurden bereits in dieser Woche in der Leinefelder Bergstraße aufgestellt.

Straße in Leinefelde wird voll gesperrt: Für die Müllabfuhr werden Sammelplätze eingerichtet

Leinefelde-Worbis. Ab Dienstag, 18. April, wird die Leinefelder Bergstraße voll gesperrt. Grund sind beginnende Arbeiten am Kanal- und Wasserleitungssystem. Für Müllabfuhr werden drei Sammelplätze eingerichtet.

Der nächste Bauabschnitt beginnt in der kommende Woche in der Leinefelder Bergstraße und Am Stieg. Aufgrund der Arbeiten für den Kanal- und Wasserleitungsbau wird eine Sperrung notwendig, teilt René Weißbach, Pressesprecher der Stadt Leinefelde-Worbis mit.

Die Bergstraße wird ab Dienstag, 18. April, 8 Uhr, von der Einmündung Geschwister-Scholl-Straße bis zur Einmündung Konrad-Martin-Straße für den öffentlichen Verkehr vollständig gesperrt. Mit zunehmendem Baufortschritt sei es deshalb nicht immer möglich, mit dem Fahrzeug auf das eigene Grundstück zu gelangen, heißt es von der ausführenden Baufirma Tief- Wasser- und Erdbau Uder.

Betroffene Anwohner können sich jedoch bei dem Eichsfelder Tiefbauunternehmen melden und den genauen Ablauf abstimmen, so Weißbach. Die Straße Am Stieg wird während den Bauarbeiten nur einseitig befahrbar sein.

Für den Abtransport des Hausmülls im Bereich der Baustelle werden ab dem 24. April insgesamt drei Sammelplätze eingerichtet. „Bis dahin findet die Entsorgung wie gewohnt statt“, erklärt René Weißbach. Dauern soll die gesamte Baumaßnahme voraussichtlich bis Ende August dieses Jahres.

Zudem kann es für die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Regelschule Konrad-Hentrich in der angrenzenden Geschwister-Scholl-Straße zu Einschränkungen beim täglichen Schulweg kommen.