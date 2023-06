In Heiligenstadt wurde ein Autofahrer handgreiflich.

Streit an Ampel eskaliert im Eichsfeld

Heiligenstadt. Ein Hupsignal endet in Heiligenstadt mit einer handfesten Auseinandersetzung. Das Resultat ist ein Leichtverletzter.

Leicht verletzt worden ist am Samstagnachmittag ein Autofahrer in Heiligenstadt. Dort standen zwei Autos an einer roten Ampel. Als diese auf Grün sprang und das erste Auto nicht los fuhr, sah sich der Fahrer im zweiten Pkw genötigt, die Hupe zu betätigen. Das wiederum reizte die Insassen des ersten Fahrzeuges, auszusteigen, den hupenden Fahrer aus seinem Auto zu ziehen und gegen sein Fahrzeug zu drücken, schilderte der Geschädigte, der leicht verletzt wurde.

