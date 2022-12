Struth ist Thema im Stadtrat

Das Dorf Struth will sich Dingelstädt anschließen und wechselt in den Landkreis Eichsfeld. Der Weg wird gerade von allen Instanzen dafür freigemacht.

Dingelstädt. Eichsfelddorf will zum 1. Januar 2024 zu Dingelstädt und damit in den hiesigen Landkreis wechseln.

Zwei Tage vor Heiligabend, am 22. Dezember, will der Dingelstädter Stadtrat noch ein wichtiges Thema auf den Weg bringen.

In der Sitzung um 17 Uhr im Bürgerhaus geht es unter anderem um den offiziellen Beschluss der Eingliederung von Struth zum 1. Januar 2024 in die Landgemeinde Dingelstädt. Vorige Woche hat der Eichsfelder Kreistag ebenfalls den Weg freigemacht, da Struth im historischen Eichsfeld noch zum Unstrut-Hainich-Kreis gehört, dann in den Landkreis Eichsfeld wechselt.

Dem Stadtrat am 22. Dezember in Dingelstädt, bei dem auch die Gewinner des Stadtradelns geehrt werden sollen, ist um 16 Uhr noch ein öffentlicher Hauptausschuss zum Thema „Struth“ vorgeschaltet.