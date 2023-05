„Stunde Null“ im Eichsfeld

Asbach-Sickenberg. Der Kalte Krieg prägte das Eichsfeld in besonderer Form. Das Grenzmuseum Schifflersgrund beleuchtet dessen Entstehung in einer Veranstaltung näher.

Hessen und Thüringen gelten als „siamesische Zwillinge“. In den Jahren von 1945 bis 1990 trennte die innerdeutsche Grenze, der Eiserne Vorhang, die beiden Länder. Während viele der vor 1989 geborenen Bürger sehr glückliche Erinnerungen an die Wiedervereinigung haben, ist der Weg in die Teilung von der „Stunde Null“ am 8. Mai 1945 bis zur Gründung der Bundesrepublik und der Deuschen Demokratischen Republik im Jahr 1949 kaum noch präsent. Das Grenzmuseum Schifflersgrund lädt daher zu einer Vortragsveranstaltung, um diese Zeit näher zu beleuchten und die geschichtlichen Zusammenhänge zu verdeutlichen.

Der Historiker Walter Mühlhausen, im Zeitraum von 2008 bis 2023 Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, rekonstruiert die geschichtlichen Entwicklungen am Beispiel von Hessen und Thüringen und stellt den Weg in den Kalten Krieg landesgeschichtlich dar.

Der Vortrag findet am Vortag des Jahrestages des Kriegsendes am Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr im Grenzmuseum Schifflersgrund statt. Kooperationspartner ist die Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Der Eintritt ist frei.