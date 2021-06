Sturzbetrunken gegen VW in Heiligenstadt geknallt

Heilbad Heiligenstadt Nachdem Zeugen ihn ansprechen, versucht der Täter zu flüchten.

Zeugen beobachteten am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Brückenweg einen Unfall. Der Fahrer eines Opel Meriva war beim Ausparken gegen einen parkenden VW Passat gestoßen. Die Zeugen sprachen den Verursacher an. Der stieg in sein Auto und fuhr davon.

Die alarmierten Polizisten hatten den Unfallfahrer schnell ausfindig gemacht. Sie trafen den 58-Jährige stark angetrunken zu Hause an. Ein Alkoholtest ergab über 2,5 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme. Nun muss geklärt werden, ob er bereits bei seiner Unfallfahrt angetrunken war. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

