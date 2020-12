Suche nach vermisstem 82-Jährigen im Eichsfeld abgebrochen

Bis weit in die Nacht zum Samstag haben insgesamt 82 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften inklusive der Rettungshundestaffel Teamdogs rund um Birkungen nach dem seit Freitagnacht vermissten Rentner gesucht und um Mitternacht ergebnislos abgebrochen. 21 Suchhunde waren im Einsatz. Die Bundespolizei suchte zudem die Bahngleise im Bereich um Birkungen ab, dort verläuft die Bahnstrecke Leinefelde-Erfurt.

„Wir haben bis dahin alles in unserer Macht stehende getan, massiv operative Kräfte herangezogen“, so am Samstag eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Die 82 Helfer haben keine Spur des Vermissten gefunden. Auch die Öffentlichkeitsfahndung habe leider keinerlei Hinweise auf den Verbleib des Mannes gebracht. Derzeit prüfe man noch die Möglichkeit, mit speziellen Hunden den Bereich um den Birkunger Stausee abzusuchen. Die Lage müsse neu beurteilt werden.

Wärmebildkameras brachten kein Ergebnis

Die Rettungshundestaffel Teamdogs suchte den ganzen Bereich um Birkungen ab. Ein Hund war zudem bis in den Bereich der Finnhütten beim Hotel Reifenstein unterwegs. Aber auch dort gab es keine Spur. Zudem setzten die Rettungskräfte Wärmebildkameras ein, aber auch sie brachten bislang kein Ergebnis.

Weitere Maßnahmen sollen am Montag durch das zuständige Fachkommissariat beschlossen werden. Von Stunde zu Stunde sinken die Chancen, den Birkunger noch wohlbehalten zu finden. Noch einmal bittet die Polizei, die Augen aufzuhalten und jeden sachdienlichen Hinweis mitzuteilen. Der Öffentlichkeitsfahndung zufolge ist der Vermisste schlank, etwa 1,70 Meter groß, hat weiße Haare und ist vermutlich mit einem braunen Kittel und Hausschuhen bekleidet. Die Polizei geht davon aus, dass er zu Fuß unterwegs ist. Da er unter Demenz leidet, sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Er wird seit Freitagmorgen, 0.30 Uhr, vermisst.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: