Süße Versuchung statt saure Gurkenzeit in Effelder

Martina Schilling-Voß und Thorsten Voß betreiben in Effelder ein Gasthaus und stellen nun ihr eigenes Eis her, dass sie jetzt außer Haus liefern.

Die meisten Läden sind zu, Gaststätten und Hotels geschlossen. Auch in Schillings Gasthaus in Effelder ist es still – doch nicht in der gerade neu eingerichteten Eisküche. Schon während des ersten Lockdowns haben sich Martina Schilling-Voß und Thorsten Voß Gedanken gemacht, wie sie mit ihrer Gastronomie einigermaßen gut durch die Corona-Zeit kommen. Hinzu kommt, dass sich ihr Gasthaus nicht in einer Stadt, sondern in einem Dorf im Südeichsfeld befindet. Spezialisiert hat sich das Paar auf Veranstaltungen wie Klassentreffen, private Feiern, Vereinsfeste und Hochzeiten. Doch gerade die gab es dieses Jahr kaum.