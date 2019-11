Sven Tasch entführt seine Zuhörer ins Traumland

Sven Tasch und seine Tochter Lina (15) faszinierten in der Worbiser Aula gemeinsam mit gefühlvollem Klavier- und Violinenspiel.

Worbis Der Pianist, Komponist und Blogger fasziniert am Flügel in der Aula des Worbiser Gymnasiums. Klavieralbum erscheint im nächsten Jahr

Die Freunde gefühlvoller Klavierklänge wissen es längst. Wenn ein Konzert mit Sven Tasch auf dem Programm steht, dann erwartet sie ein ganz besonderer Ohrenschmaus. So auch am Samstagabend, als sich rund 80 Gäste in der Aula des Marie-Curie-Gymnasium von Worbis versammelten. Bevor der Pianist sie dort herzlich begrüßte, überraschte er zum Auftakt mit dem brandneuen Stück „Or Noir“, bei dem ihm seine 15-jährige Tochter Lina zur Seite stand. Sie faszinierte neben ihrem bezauberndem Violinspiel auch als Mitkomponistin, wobei sie sich im Vorfeld mehrfach mit einbrachte. Ihr Vater wiederum nahm im Laufe des Abends das gespannt lauschende Publikum mit auf eine Zeitreise, die vor 21 Jahren begann.