Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tafelmagnete und aufregende Basteleien in Weißenborn-Lüderode

Erneut fand jüngst der Tag der offenen Tür an der Grundschule in Weißenborn-Lüderode statt. Inzwischen ist dieser Termin eine feste Einrichtung geworden, bietet er doch den künftigen Schülern, deren Eltern und anderen Interessierten eine ausgesprochen schöne Gelegenheit, ihre neue Schule auf zwanglose Weise kennenzulernen. Gleichzeitig gibt es den Schülern und dem gesamten Team die Möglichkeit, „ihre“ Schule den neuen Kindern und auch der Öffentlichkeit vorzustellen. Und das wurde mit Begeisterung und Freude getan. An die Eröffnungsansprache schlossen sich flotte Tänze der Line-Dance AG an. Anschließend verzauberte eine weitere Schülergruppe die Zuschauer mit einem Bewegungstanz mit Schwungtuch.

Und nun ging es auf zur Entdeckertour ins Schulgebäude: Alle Räume standen offen, alle Stationen waren mit Schülern, Lehrern und engagierten Helfern besetzt. In den Klassenräumen probierten die künftigen Schüler Arbeitsmaterialien aus und wurden dabei tatkräftig von älteren Schülern beraten und unterstützt. Die ersten Stundenpläne wurden schon gebastelt, mit Schere und Klebezetteln. An den Lösungen für Denkaufgaben wurde geknobelt. Die künftigen Schüler erfuhren, wie man mit Tafelmagneten Buchstaben zu einem Wort, ja auch zum eigenen Namen zusammensetzt. An Fühlkisten konnte man den Inhalt ertasten. Für Fragen standen neben den Schülern und Lehrern der Förderverein und der Elternrat zur Verfügung. Auch dieses Mal gab es einen Stand, an dem Schüler gespendete Spielsachen und Bücher anboten und genau erklärten, dass Kinder in manchen Ländern auf Unterstützung angewiesen sind. Der Erlös kommt einem Projekt von „Brot für die Welt“ für Kinder in Mosambik zugute.

Die 13. Ausgabe der Schülerzeitung „Käseblatt“ wurde zum Verkauf angeboten – und erstmals gab es einen Fotografenstand, an dem ein Vater kostenlose Erinnerungsfotos von diesem Tag schoss. Die Schule sucht derzeit einen eigenen Namen. Durch intensive Schülerbeteiligung kamen inzwischen drei Namen in die engere Auswahl, und beim Schautag konnten alle Gäste mit darüber abstimmen. Es wird spannend, worauf die Wahl fällt. Eifrig waren die jungen Helfer dabei, die Gäste mit Waffeln und Getränken zu versorgen – und hinterher wieder für Sauberkeit zu sorgen.