Tag der offenen Gesellschaft in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Bürger können bei der Veranstaltung miteinander ins Gespräch kommen. Auch das Jugendparlament ist dabei.

Eine Neuauflage des Tages der offenen Gesellschaft gibt es am Donnerstag, 15. Juni, in Heiligenstadt. Platznehmen an den Tafeln der Demokratie heißt es dann von 15 bis 18 Uhr in der Fußgängerzone. Zusammen sollen die Gäste „ein ermutigendes Signal für eine offene, demokratische Gesellschaft ins Land senden“, heißt es aus der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le zu der Veranstaltung.

Das Besondere an der Aktion sei der nachhaltige Effekt auf eine Region, eine Stadt oder den ländlichen Raum. Da die Veranstaltungen individuell geplant werden könnten, entstünden im Laufe der Zeit langfristig wirksame Gruppen aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen, die sich auch zu anderen Projekten zusammenfänden, heißt es aus der Ko-ra-le weiter.

Kreative Angebote für Kinder

In Heiligenstadt werden am 15. Juni wieder viele Vereine, die Kirchen und Institutionen bei der Aktion vor Ort sein und die Menschen zum Gespräch bei Kaffee und Kuchen einladen. Für Kinder gibt es derweil kreative Angebote, aber auch die Rollenrutsche bekommt ihren Platz. Den musikalischen Part übernehmen an dem Nachmittag die Eichsfelder Musikschule und die afrikanische Trommelgruppe der Ko-ra-le.

Das Jugendparlament der Stadt wird seinerseits mit Diskussionsbeiträgen zu Themen der Stadtentwicklung sprechen, heißt es. Die Jugendlichen wollen zwei Themen, die sie bewegen, öffentlich diskutieren und laden interessierte Besucherinnen und Besucher ein, sich an dem Gespräch zu beteiligen. Moderiert wird die Diskussion von Felix Freund, Bildungsreferent im Marcel-Callo-Haus.