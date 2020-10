Tag des Glücks und der Tränen

Trotz Corona-Pandemie wurde der 30. Jahrestag der deutschen Einheit im Eichsfeld gefeiert. Der große Festakt blieb aus den bekannten Gründen verwehrt, dennoch fanden sich die Eichsfelder, ob in Ost oder West, am Morgen des 3. Oktober zu Festgottesdiensten in den Kirchen ein, um sich anschließend bei Besuchen der vielen Veranstaltungen an das historische Datum zu erinnern.

Rund 50 Eichsfelder waren der Einladung zum zentralen ökumenischen Festgottesdienst in der Basilika St. Cyriakus Duderstadt gefolgt. Unter ihnen Gerd Reinhardt, der in seiner Zeit als Bürgermeister von Leinefelde und später der Einheitsstadt Leinefelde-Worbis die Region prägte, wie auch Bernd Beck als ehemaliger Bürgermeister der Stadt Heilbad Heiligenstadt.

In seiner Predigt blickte Propst Hartmut Gremmler auf die vergangenen 30 Jahre, fand dabei auch mahnende Worte. Er sprach von einem Tag des Glückes und der Tränen. Glück ist es, in Freiheit zu leben, man dürfe aber auch nicht vergessen, dass es noch viel Ungerechtigkeit gibt. So die Unterschiede bei den Löhnen in Ost und West oder zwischen Frau und Mann. Auch die Bedeutung der Kirche in den Jahren 1989 und 1990, die Ausgangspunkt für die friedliche Revolution gewesen sei, wurde betont.

Zeitzeugen blickten zurück und gaben Einblicke in ihr Leben nach dem denkwürdigen Ereignis. „Er hat als Untereichsfelder immer den Kontakt zum Obereichsfeld gehalten und die Vereinigung mitgestaltet“, mit diesen Worten kündigte Pastorin Christina Apel den ersten Zeitzeugen an. Wolfgang Nolte, ehemaliger Bürgermeister von Duderstadt, blickte auf die Entwicklung im gesamten Eichsfeld mit den damaligen Herausforderungen für beide Seiten. „Es trafen Welten aufeinander. Wir haben aber gemeinsam viel

Die Französin Anni Pretsch führte die Gäste das Grenzlandmuseums Eichsfeld durch das Gelände des ehemaligen Todesstreifen. Foto: Sebastian Grimm

erreicht“, sagte Nolte, dies sehe man auf den Dörfern der Region. Es sei auch gelungen, die Arbeitslosenquote im gesamten Eichsfeld auf 3,5 Prozent vor Corona zu senken. „Diesen Weg sollten wir gemeinsam fortsetzen“, richtete Nolte seine Worte an die Unter- und Obereichsfelder in der Basilika und an die, die den Festgottesdienst im Livestream verfolgten. Dabei übersehe er nicht die Verwerfungen, die man durchgemacht habe. Wolfgang Nolte formulierte einen Wunsch: „Ich wünsche unser Eichsfeld vereint in einem Bundesland.“ Dies könne nach einer laut Nolte längst fälligen Ländergebietsreform passieren.

Die in Teistungen geborene Sabine Apel erzählte die Geschichte ihres bisherigen Lebens, welches ohne die Öffnung der Grenze und der Wiedervereinigung nicht diesen Verlauf hätte nehmen können. „Mit fünf Jahren ging ich das erste Mal über die Grenze“, erinnerte sie sich, die ein Studium in den alten Bundesländern absolvierte. Ihren Man Mauricio Eschoyez hätte sie nie kennengelernt, wenn es bei zwei deutschen Staaten geblieben wäre, denn er kommt aus Argentinien. Heute leitet sie das Kolping-Ferienparadies Pferdeberg und lebt mit ihrer Familie in einem Dorf bei Duderstadt.

In Leinefelde wurden Filme und Bilder zur Stadtgeschichte gezeigt. Foto: Sebastian Grimm

Viele Besucher aus ganz Deutschland konnte das Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen begrüßen. Drei Gruppen starteten um 12 Uhr auf das Gelände zu Führungen, die während des Tages großes Interesse bei den Besuchern weckten. Neben der neuen Ausstellung „Umbruch Ost“ konnte die Dauerausstellung besucht werden.

In Leinefelde konnten Interessierte einen Blick in die Geschichte der noch jungen Stadt werfen. Neben historischen Bildern, die im Foyer der Obereichsfeldhalle gezeigt wurden, flimmerten im großen Saal der Halle Filme auf der Leinwand, die anlässlich der 40- und 50-Jahr-Feier der Stadt gedreht wurden.