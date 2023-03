Taizé-Gebet in Eichsfelder Kirche

Zum Taizégebet wird in der Sankt Albanuskirche in Diedorf eingeladen.

Diedorf. Nicht jede Form des Gebets ist still und in sich gekehrt. Im Südeichsfeld wird zu einer besonderen Gebetsform geladen.

In die Albanuskirche in Diedorf wird am Sonntag, 2. April, um 19 Uhr wieder zum Taizé-Gebet geladen. Diese Gebetsform lehnt sich an das Gebet der ökumenischen Gemeinschaft in Frankreich an. Mit den kurzen, sich wiederholenden, mehrstimmigen Gesängen laden diese Gottesdienste zu Meditationen ein, die auch junge Menschen ansprechen. Jeder, der ein Instrument hat, ist eingeladen mitzuspielen. Die Probe beginnt um 18 Uhr.

Mehr Infos unter: www.taize.fr