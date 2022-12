Tanz auf dem Asphalt

Daniel Wiegand über Straßenverkehr im Schnee

Obwohl Schnee und Kälte im Winter selten überraschend kommen, ist auf der Straße beim ersten großen Schneeschauer meistens erstmal Chaos angesagt. Der Winterdienst kann schließlich nicht gleichzeitig überall sein. Und leider hält sich nicht jeder Autofahrer an die alte Winterreifenregel „von O bis O“ und zögert den Wechsel auf Winterschuhe für´s Auto wirklich bis zum ersten Schneefall hinaus. Dann beginnt wieder der Tanz der Blechkarawane auf dem Asphalt, bei dem so mancher unfreiwillig mit dem rot beleuchteten Hinterteil wackelt. Wer ein Fahrzeug mit Heckantrieb fährt, kennt dieses Spiel besonders gut.

Aber auch mit Winterreifen kann eine Fahrt in der kalten Jahreszeit zu einem Ritt wie auf rohen Eiern werden. Da können schon 30 Stundenkilometer zu viel sein. Solange man nicht Autofahren muss, mag die weiße Pracht ganz schön sein. Als Kraftfahrer hingegen konnte man sich an die meist milden Winter der letzten Jahre doch ganz gut gewöhnen. Zumindest die Kinder haben noch ihre Freude an dem Schneegestöber. Für irgendwas muss das weiße Zeug ja gut sein.