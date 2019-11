Tanzen als Leistungssport

Spagat, Flickflack, ein einarmiger Handstand und dazu ein breites Lächeln – für die Tanzmariechen des Leinefelder Carneval Verein ein Kinderspiel. Zumindest wirkt es auf der Bühne so. Doch Samira Nimser, Anna Kellner und Milena Fiedler glänzen mit ihren Leistungen nicht nur während der fünften Jahreszeit, sie waren auch bei den 27. Thüringer Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in Erfurt erfolgreich. Denn Anna Kellner holt erstmals einen Treppchenplatz.

Hinter diesen scheinbar locker lässigen Auftritten der Mädels steckt harte Arbeit, viel Training und Disziplin. An der Seite von Samira Nimser steht Heiko Goos, die beim LCV das Training der kleinsten Tanzmariechen übernimmt. Anna Kellner und Milena Fiedler sind in der Obhut von Luise Sunkel. Das Gespann fuhr gemeinsam in die Landeshauptstadt, um dort ihre Leistungen abzurufen und zu präsentieren.

„Es hat so viel Spaß gemacht“

„Samira war vor ihrem Auftritt ganz schlimm aufgeregt“, erzählt Luise Sunkel. Doch auf der Bühne gibt sie in einem neuen von ihrer Mama selbst genähten Kostüm ihr bestes. Und die Aufregung schien umsonst. Denn nach dem Auftritt sei sie „überglücklich und freudestrahlend“ von der Bühne gekommen. Ihre ersten Worte: „Es hat so viel Spaß gemacht.“ Für ihre Leistung erhält sie von der Jury 346 von 500 Punkten. Tanzsportlerin und Trainerin sind mit dem Ergebnis „sehr zufrieden.“

Samira Nimser gibt in Erfurt ihr Bestes. Foto: Philip Sunkel

Die Bewertung beruht auf verschiedenen Leistungskriterien. Dazu zählt unter anderem der Einmarsch, die Uniform, die Musik, der Tanz selbst, die Schwierigkeit, die Ausführung und die Stellung am Ende.

Am folgenden Turniertag wird es für die große Garde des LCV ernst, ebenso wie für die Mariechen Anna Kellner und Milena Fiedler. Luise Sunkel berichtet, dass die große Garde ihren vorbereiteten Tanz mit zehn Tänzerinnen eingeübt haben, doch am Ende stehen nur sechs auf der Bühne – bedingt durch Arbeit und Krankheit. Und trotzdem läuft es für die große Garde ordentlich. Sie erhalten 353 von 500 Punkten. „Das ist erst einmal gut für uns. Alle haben einen guten Job gemacht.“ Doch Luise Sunkel gibt zu, dass die Leistung ausbaufähig sei.

Erstmals Treppchenplatz für LCV bei Landesmeisterschaften

Anna Kellner glänzt auf der Erfurter Riethsporthalle mit ihrem Können, das weit über das Tanzen während der Narrenzeit hinaus geht. „Während sie getanzt hat, war es ganz still“, erzählt ihre Trainerin. Und nach dem Auftritt habe es tosenden Applaus und Jubelrufe für die Eichsfelderin gegeben. „Und wir hatten keinen großen Fanclub mit.“ Ihr Tanz wird mit 402 von 500 Punkten bewertet. Und mit diesem tollen Ergebnis sichert sie sich Platz drei. „Das ist das erste Mal in der Vereinshistorie, dass wir einen Treppchenplatz bei den Meisterschaften belegen“, freut sich Luise Sunkel.

Milena Fiedler bekommt für ihre Leistung 397 von 500 Punkten. Foto: Philip Sunkel

Einen „mega Tanz“ absolviert auch Milena Fiedler, meint ihre Trainerin. Sie sei unglaublich stolz auf die Leistung der Jugendlichen. Von der Jury wird sie mit 397 von 500 Punkten bewertet. Und ihre Trainerin ist sich sicher, dass dies nicht dem gezeigten Tanz entspreche. „Sie ist unterbewertet worden.“ Und trotzdem ist dies die beste Punktzahl für Milena bei den Landesmeisterschaften. Sie sichert sich damit auch einen der vorderen Plätze. „Ich bin einfach nur wahnsinnig stolz auf die Mädels, was sie an dem Wochenende geleistet haben“, lobt Luise Sunkel alle Tänzerinnen des LCV.