Tanztheater und mythische Frauengestalten sollen Eichsfelder begeistern

Eschwege. Am Benefiz-Tanztheater „Mond, Tanz, Magie“ wirken unter anderem 40 Tänzerinnen aus ganz Deutschland mit. Die Eichsfelder dürfen sich auf den Tanz von Frau Holle, Amazonen, Elfen und weiteren Wesen freuen.

Ein Tanztheater der besonderen Art gibt es am Samstag, 20. Mai, um 19 Uhr im Refektorium des Klosters Germerode. Die Grundlage für das Benefiz-Tanztheater „Mond, Tanz, Magie“ ist das gleichnamige Buch von Luisa Francia.

In diesem ordnete die Autorin den 13 Vollmonden des Jahres jeweils eine mythische Frauengestalt zu. Die in dem Buch beschriebenen Gestalten nehmen genaugenommen die Themen Frauenrecht, -geschichte und -spiritualität auf. Angesichts dessen, dass in vielen Ländern Frauenproteste brutal niedergeschlagen und Frauenrechte abgeschafft werden, ist das Thema aktueller denn je.

Ein weiteres Thema ist Frau Holle mit ihrer mythologischen und historischen Bedeutung für das deutschsprachige Gebiet. Marion Lindemann tanzt die Frau Holle, und bei ihren Recherchen über sie ist sie über das Frau-Holle-Land gestolpert. Dort traf sie die Historikerin Annette Rath-Beckmann. Und so war die Idee, das Tanztheater „Mond, Tanz, Magie“ im Frau-Holle-Land aufzuführen, geboren.

Mozart erklingt ebenso wie Filmmusik

Um so ein Projekt zu realisieren, bedarf es unter anderem 40 Tänzerinnen aus ganz Deutschland, die mit verschiedensten Arten von Tanz Frau Holle, Amazonen, Elfen und weitere mythische Wesen zu neuem Leben erwecken.

Die Gäste dürfen sich auf verwirrende Lichter und erstaunliche Wandlungen von zarten Gestalten in machtvolle, Angst einflößende Wesen freuen. Die Musik reicht von Mozart über Balkanmusik bis zu Filmmusiken und mehr.

Eintrittskarten gibt es beim Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, Tel.: 05657/644990, sowie den Tourist-Informationen Eschwege, Tel.: 05651/807111, Bad Sooden-Allendorf, Tel.: 05652/95870, und Witzenhausen, Tel.: 05542/60010.