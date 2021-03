Technikakademie Northeim verlegt Schnuppertag ins Internet

Northeim. Einrichtung spricht mit Veranstaltung Facharbeiter mit Interesse an beruflichen Aufstiegsqualifikationen an

Die Technikakademie Northeim – BBS III des Landkreises Northeim lädt zu einem digitalen Schnuppertag ein. Dieser findet am Montag, 22. März , von 13 bis 15 Uhr statt. Da wegen der Kontaktbeschränkungen ein Besuch in den Räumen der Fachschule am Northeimer Rhumekanal derzeit nicht möglich ist, wird dieser Schnuppernachmittag ins Internet verlegt. Interessierte werden gebeten, sich per Mail unter info@ta-northeim.de oder telefonisch unter 05551-3459 anzumelden. Sie erhalten dann einen Anmeldelink für den digitalen Schnuppertag. Auch kurzfristige Anmeldungen bis unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn sind möglich, teilt die Akademie mit.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Facharbeiter und Facharbeiterinnen, die sich über berufliche Aufstiegsqualifikationen zum/zur staatlich geprüfte(n) Techniker/Technikerin informieren möchten. Neben Informationen zu den angebotenen Fachrichtungen Maschinentechnik mit den Schwerpunkten Konstruktion oder Automatisierungstechnik, Mechatronik und Metallbautechnik wird es Informationen über Unterrichtsinhalte, Fördermöglichkeiten und weitere Bildungsangebote geben, die parallel zur Technikerausbildung angeboten werden. Als Gesprächspartner stehen Schulleiter Peter Hustedt und Lehrkräfte aus allen Fachrichtungen zur Verfügung.