Teile der Heiligenstädter Wilhelmstraße werden voll gesperrt – Bushaltestellen können nicht angefahren werden

In der oberen Wilhelmstraße kommt es zu einer Straßensperrung.

Heiligenstadt. Teile der Heiligenstädter Wilhelmstraße müssen voll gesperrt werden. Daher können auch einige Bushaltestellen nicht angefahren werden.

Am Dienstag, 29. August, ereignete sich eine Havarie an der Fernwärmeleitung in der oberen Wilhelmstraße. „Das genaue Ausmaß des Schadens ist noch nicht bekannt. Aktuell wird der Bereich abgesichert“, erklärt Alexander Franke, Pressesprecher der Stadt Heiligenstadt. Die Sperrung erfolgt von Höhe der Vogelsgasse bis zur Windischen Gasse.

Ab Mittwoch, 30. August, um 6 Uhr, muss die Wilhelmstraße aufgrund der Havarie vollständig gesperrt werden, um den Schaden zu beheben. Während der Bauarbeiten werden die Einbahnstraßenregelungen im unmittelbaren Baustellenbereich aufgehoben.

„Die Kurzzeitparkplätze stehen in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer sich auf die Verkehrssituation einzustellen“, sagt Alexander Franke.

Aufgrund der kurzfristigen Reparaturarbeiten ist auch der Betreib des Öffentlichen Nahverkehrs betroffen. Im Regionalverkehr werden die Haltestellen „Marktplatz“ und „Krankenhaus“ zur Haltestelle „Petristraße“ verlegt. Im Stadtbusverkehr kann die Haltestelle „Krankenhaus“ in Richtung Dingelstädter Straße nicht bedient werden und wird zur Haltestelle „Rathaus“ verlegt.

Weitere Informationen zum Busverkehr unter Telefon: 03605/515253.