Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Eichsfeld

Heiligenstadt. Blinden- und Sehbehindertenverband und Aussteller präsentieren Hilfsmittel

Hilfsmittel sind für Menschen mit Handicap ein wichtiger Bestandteil für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie gleichen die Behinderung aus beziehungsweise mildern diese ab. So gibt es für Menschen mit Seheinschränkung unterschiedliche Hilfsmittel für die verschiedenen Lebensbereiche. Um Betroffenen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es diesbezüglich gibt, hatte der Kreisvorstand Eichsfeld des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Blickpunkt Auge und zahlreichen Ausstellern kürzlich zu einem Hilfsmitteltag in das Hotel „Zur Traube“ in Heilbad Heiligenstadt eingeladen.

Auch Ute Althaus (CDU), erste Beigeordnete der Stadt Heilbad Heiligenstadt, war gekommen, um Kreisvorsitzenden Ralf Lindemann für sein Engagement in der Blindenselbsthilfe im Eichsfeld Danke zu sagen. Er sei „geduldig und hartnäckig, aber auch professionell“, so Althaus. „Es braucht jemanden, der sagt, ich kümmere mich. Er ist ein Glücksfall für Heiligenstadt“. Ute Althaus selbst hat schon Erfahrung in einem Restaurant im Dunkeln gemacht, sie kann sich vorstellen, wie es Menschen geht, die nicht sehen können. Sie dankte Ralf Lindemann für seine Arbeit auch im Namen von Bürgermeister Thomas Spielmann.

Vorlesegerät oder Bildschirmlesegerät ausprobiert

Blinde und sehbehinderte Menschen, nicht nur aus dem Eichsfeld, auch Verbandsfreunde aus dem benachbarten Kyffhäuserkreis konnten sich an diesem Tag unter anderem über elektronische Hilfsmittel informieren. Bei den Ausstellern bestand beispielsweise die Möglichkeit, Produkte wie das Vorlesegerät oder das Bildschirmlesegerät auszuprobieren. Auch die „OrCam“, eine kleine intelligente Minikamera mit Vorlese- und Erkennungsfunktion, die am Brillenbügel befestigt wird, wurde gern und ausgiebig getestet.

Die genannten Produkte sind anerkannte Hilfsmittel der gesetzlichen Krankenkassen. Auf Anfrage gab es entsprechend Informationen über den Ablauf einer Hilfsmittelversorgung. Zwei Thüringer Mobilitätstrainer informierten außerdem über die Schulung im Gebrauch des Blindenlangstockes. Dieser ist Verkehrsschutzzeichen und eine wichtige Mobilitätshilfe für blinde Menschen, damit eine Rückkehr zur Selbstständigkeit im häuslichen Bereich und im Straßenverkehr möglich ist.

Zudem bestand die Möglichkeit, bei einem Augenoptiker verschiedene vergrößernde Sehhilfen, wie Handlupen oder auch elektronische Lupen, Kantenfilter oder auch Beleuchtung zu testen. Die Leiterin der Beratungsstelle Blickpunkt Auge, Silke Senge, stellte Hilfen für den Alltag, Haushalt und Freizeit vor. Stark nachgefragt wurden von den Besuchern sprechende Produkte wie Personenwaage, Küchenwaage, Thermometer, Eierkocher sowie Uhren und Wecker. Zudem bestand Interesse an Markierungspunkten, Unterschriftenschablonen, Füllstandsanzeiger oder Münzaufbewahrungsboxen. Als Ergänzung zum Beratungsangebot wurden für die Ratsuchenden eine große Auswahl an Broschüren und Flyern zu blinden- und sehbehindertenspezifischen Themen zum Mitnehmen angeboten. Des Weiteren informierte Kreisvorsitzender Ralf Lindemann unter anderem darüber, dass bei der Biathlon-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Oberhof speziell für blinde und sehbehinderte Biathlonfans eine Audiodeskription angeboten wird.